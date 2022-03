Fogadkoznak a vereség után: „Van annyi vér a pucánkban…”

Apróbb megingásoktól eltekintve végig kézben tartotta a spanyolok elleni Eb-selejtező mérkőzést a női kézilabda-válogatott. A hajrában összeroppant a csapat, végül 30-28-ra kikapott. A legeredményesebb magyar játékos, Szöllősi-Zácsik Szandra szerint erre sajnos egyszerű a magyarázat.

– A spanyolok megnyitották a védekezést, és akkor kezdett akadozni a támadójátékunk. Akkor már csak lecsorgó labdákból és a kipattanó lövésekből tudtunk gólokat szerezni. Megakadt a támadásunk, és ők ezt kihasználták. Viszont építkezhetünk abból, hogy jól működtek a lerohanásaink, és szinte végig kézben tartottuk a meccset. A fiatal csapatunk ebből tud tanulni – értékelt a hét gólos átlövő.

KFotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Klubtársa, a szintén hét gólig jutó Klujber Katrin szerint a védekezés volt a kulcs. – Nem úgy segítettünk egymásnak, ahogy kellett volna. Talán a második félidőben öt gólos vezetésnél elhittük, hogy megvan a meccs. Korai volt, fejlődnünk kell a szombati visszavágóig – mondta a fradista játékos.

Lukács Viktória több lerohanás gólt szerzett, de ő is, ahogy a többiek, az első félidőben mutatott meggyőző teljesítményt. – Jól kezdtük a mérkőzést, egyáltalán nem voltunk megilletődve. Talán a végén a rutin döntött, nem sokszor játszunk ilyen szoros végjátékot, ebből tanulnunk kell és remélem, hogy fogunk is belőle. Egy pillanatra sem gondoltuk, hogy megvan ez a meccs, mégis csak a vb-4. ellen játszottunk. Van annyi vér a pucánkban, hogy összeszedjük magunkat és fel fogunk készülni rájuk a visszavágón – mondta a győri szélső.

Fotó: Mirkó István

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem fedte el a gondokat, sőt, a tőle megszokott őszinteséggel világított rá a problémákra. – az elejétől kezdve tudtuk, hogy olyan meccset fogunk játszani, amelyen akár öt góllal is vezetünk majd, és ez lehet, hogy meglepetésként fog minket érni. De többször is hangsúlyoztam már, hogy hatvan percig tart a mérkőzés. Ha az eredményből indulunk ki, az utolsó három perc volt a kritikus, nagyon nehezen vállalkozott a csapat. Mindenki tovább passzolt, ahelyett, hogy lőtt volna. Ebből kell tanulni. Megint bebizonyosodott, hogy fiatal és rutintalan a csapatunk. Mi engedtük vissza a meccsbe a spanyolokat – értékelt Golovin.

Háfra Noémi is szóba került, a junior világbajnok átlövő epizódszerepet kapott a spanyolok ellen, és nehezen lehetett nem észrevenni, hogy nincsen csúcsformában. Több hibát is elkövetett, főleg a második félidőben. – Igen, mi is észrevettük, hogy önbizalomhiánnyal küszködik, természetesen próbálunk neki segíteni – mondta Golovin.

Az Eb-selejtezős csoport élén álló magyar és a spanyol válogatott szombat este Santanderben újra megmérkőzik egymással.

Borítókép: Lukács Viktória legszívesebben visszavágna a tatabányai vereségért (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)