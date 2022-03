„Ha Messit kifütyülik, akkor kinek fognak tapsolni?”

A PSG egykori játékosa, a franciáknál 2001 és 2003 között futballozó Ronaldinho éppen ezért bízik benne, hogy Mbappé meghosszabbítja a június végén lejáró szerződését.

– Azt gondolom, hogy maradni fog. A futballban sok dolog történhet egyik pillanatról a másikra. Ők hárman gyönyörű dolgokat hozhatnak létre együtt – vélekedett a legendás brazil labdarúgó. – Nem akarok tanácsokat osztogatni senkinek. Csak boldognak akarom látni a barátaimat, legyenek bárhol is. Ha mindhárman a klubnál maradnak, az fantasztikus dolog lenne mindenki számára, aki szereti a futballt. A világ három játékosát egy helyen akarja látni mindenki.

Mbappé 0,76 gólt szerzett meccsenként ebben az idényben, miközben Messinek csak 0,29 ez a mutatója. Tíz gólpassza mellett mindössze két találata van a francia bajnokságban – a 2005/06-os évad óta először fordulhat elő vele, hogy tíznél kevesebb gólt lő egy kiírásban.

Messi gyenge formája frusztrálja a PSG szurkolóit is, ennek hangot is adtak az együttes 3-0-s győzelme során, amikor az argentint, valamint Neymart is kifütyülték (a meccset négy nappal a Bajnokok Ligájából való kiesés után rendezték). Ronaldinhót sokkolta ez a reakció.

– Nem értettem, hogy mi történik. Ha kifütyülöd Messit, a világ legjobb játékosát, akkor kinek fogsz tapsolni? Egyszerűen érthetetlen volt az egész. Ez nem Messiről vagy Neymarról szólt. A szurkolók elégedetlenek voltak, hogy a csapat kiesett a Bajnokok Ligájából. Ők a PSG két leghíresebb játékosa, érthető, hogy többet gúnyolják őket, mint másokat. De én azt gondolom, hogy a szurkolók minden játékosra haragudtak, nem csak kettejükre. Hamarosan minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Remélem, hogy Neymar nem sérül meg, mert minden évben nyer legalább egy trófeát a PSG-vel vagy a válogatottal. Azt is remélem, hogy Messi beilleszkedik, és ők hárman egy remek dolgot hoznak létre – tette hozzá a visszavonult futballista.