Karim Benzema mesterhármasa kiütötte Messiéket a BL-ből

Füttykoncert fogadta Lionel Messit a Real Madrid stadionjában. Nem lehetett csodálkozni rajta, hiszen az argentin az ősi rivális Barcelona csillagaként sok bosszúságot okozott a királyi gárdának. Ez a meccs azonban nem az El Clásico, a PSG nem a Barcelona volt, Messi pedig nem a régi.

A hétszeres aranylabdás az első meccsen tizenegyest hibázott, a visszavágón pedig szinte semmit sem mutatott. Mindkét találkozón egy másik párizsi támadó, Kylian Mbappé volt a párizsiak főszereplője, akit viszont megtapsolt a madridi közönség.

Érzik, tudják, a 23 éves francia a következő idénytől már Real-szerelést ölthet, mivel a nyáron lejár a szerződése a PSG-vel.

Mbappé Párizsban a 93. percben lőtt győztes gólt, Madridban pedig a 39. percben szerezte meg a vezetést a PSG-nek. Neymar ugratta ki nagyszerű passzal, Mbappé meg azt tette, amihez a legjobban ért: futott és lőtt – gól, 0-1.

Mbappét ünnepelték a párizsiak az újabb Real elleni gólja után Fotó: AFP/JAVIER SORIANO

Az első félidő ettől függetlenül is a PSG szája íze szerint alakult. Mbappénak a gólján kívül is akadt nagy helyzete, meg egy lesgólja is, Neymar is megdolgoztatta Thibaut Courtois kapust. Ugyan a Realnak is voltak lehetőségei, elsősorban Benzema révén, de hiányzott a lendület a blancók játékából, pedig ők kezdték 1-0-s hátrányból a meccset.

Szünet után szó szerint a semmiből egyenlített a Real Madrid.

Egy ártalmatlan hazaadás után Gianluigi Donnarumma kapus addig-addig várt a labda elrúgásával, mígnem baj lett belőle, és Benzema váltotta gólra az ölébe hullott lehetőséget a 61. percben – 1-1.

Hirtelen feltámadt a Real, amelynek több helyzete is akadt, végül újra Benzema csapott le. A kulcsfigura Luka Modric volt, aki labdaszerzés után végigfutott a fél pályán, és máris a PSG kapuja előtt termett a Madrid, a francia csatár pedig góllal fejezte be az akciót a 76. percben – 2-1.

Lionel Messi nem tudott hozzátenni a PSG játékához Fotó: Juanjo Martin

Fordított a Real, összesítésben pedig hosszabbításra állt a meccs. Egészen két percig. Benzema a 78. percben már mesterhármast ért el – 3-1.

Ez az eredmény már a Real Madrid továbbjutását jelentette, a lesokkolt PSG pedig nem tudott felállni a padlóról. Hatvan percig az történt a pályán, amit a párizsiak akartak, aztán Donnarumma hibája és Benzema zsenialitása mindent megváltoztatott…

A Real Madrid jutott a negyeddöntőbe, csakúgy mint a másik szerdai párharcból a Manchester City, amely az első meccsen elért 5-0-s győzelem után a hazai visszavágón beérte egy 0-0-lal a búcsúzó Sporting ellen.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, szerdai visszavágók:

Real Madrid–Paris Saint-Germain 3-1 (0-1), gólszerzők: Benzema (61., 76., 78.), illetve Mbappé (39.). Továbbjutott a Real Madrid 3-2-es összesítéssel.

Manchester City–Sporting 0-0. Továbbjutott a Manchester City 5-0-s összesítéssel.

Borítókép: Karim Benzema volt a Real Madrid hőse a PSG ellen (Fotó: Yoan Valat)