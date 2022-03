Messi dicstelen búcsúja, világvége-hangulat Párizsban

A Messi, Neymar, Mbappé csodatrió, a futballtörténet egyik legfényesebb csatársora sem tudja BL-győzelemhez segíteni a párizsiakat. S megelőlegezhetjük, a következő idényben a három kiválóság már nem játszik együtt.

Mindenki a kapust mentegeti – de miért?

Benzema amúgy maga is a védelmébe vette Donnarummát.

Hogy Gianluigi Donnarumma hibája lenne az egész? Nem, nem az ő hibája, hanem a letámadásos taktikánk eredményezte a gólt. Bármelyik csapatot meg tudjuk verni ezzel a fegyverrel, ha mindenki megtalálja a maga helyét a csapatunkban, ha együtt tudunk dolgozni

– mondta Benzema. Majd így folytatta:

– Be kell vallanunk, az első mérkőzésen szerencsések voltunk, hogy csak 1-0-s vereséggel távoztunk Párizsból. De tudtuk, hogy Madridban más lesz a helyzet. Keményen letámadtunk, majd kaptunk egy gólt, de bíztunk benne, hogy lesznek lehetőségeink. Tudtuk, ha nyomás alá helyezzük őket, akkor sem pánikolnak majd, de azért megnehezíthetjük a dolgukat. Ha nyomás alatt vannak, akkor nem tudják megjátszani a három elöl lévő támadójukat. Szükségünk volt a szurkolókra. Nagyon nehéz meccs volt, de a végsőkig kitartottunk, és megérdemeltük a győzelmet. Bármelyik csapatot meg tudjuk verni ezzel a taktikával, ha mindenki megtalálja a maga helyét a csapatban, és ha együtt tudunk dolgozni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy megelőztem a klub örök góllövőlistáján Alfredo Di Stéfanót.

Mauricio Pochettino, a PSG mestere is mentegette a kapusát, a játékvezetőt felelőssé téve a vereségért.

Benzema egyértelmű szabálytalanságot követett el Donnarummával szemben. Ez nem Donnarumma hibája.

Pochettino utána hosszasan elemezte a meccset: – 30-40 alkalommal, különböző szögekből megnéztem a kérdéses jelenetet, ennek tudatában jelentem ezt ki. Az ilyen meccseken az apró részletek változtatnak meg mindent, és a játékvezető nem látta a szabálytalanságot. Onnantól kezdve nem tudtunk irányítani. Mindkét mérkőzésen egyértelműen mi voltunk a jobbak. Nagyon nagy pofon és hatalmas csalódás, hogy nem sikerült továbbjutnunk. Ez megváltoztatta a játék menetét. Ez hatással volt a játékosok, az ellenfél és a szurkolók hangulatára. Egy órán keresztül mi irányítottuk a mérkőzést, és közelebb álltunk a 2-0-hoz, mint az 1-1-hez. De ez a gól megváltoztatta a mérkőzést, mert elvesztettük a koncentrációnkat, és ezért drágán megfizettünk. A párharc háromnegyedében fölényben voltunk a Reallal szemben.

Aztán csak kimondta a lényeget:

Csalódottak vagyunk, hogy nem tudtuk gólokra váltani a két mérkőzésen mutatott dominanciánkat. A Paris Saint-Germain már évek óta a BL-trófeát hajszolja.

Benzemát magasztalják

Carlo Ancelotti persze Karim Benzemát méltatta.

– Az első gól kulcsfontosságú volt. Megváltoztatta a mérkőzés dinamikáját és a szurkolók hozzáállását. Utána mi irányítottunk, nyomást gyakoroltunk, kevésbé volt nehéz visszaszerezni a labdát. A PSG nagyszerű csapat, jól játszott, de minden meccsen van valami, ami megváltoztathatja azt, és ez most az első gól volt.

Benzema fantasztikus vezére a csapatunknak, fantasztikus csatár, büszke vagyok rá, büszke vagyok a hozzáállására

– értékelt az olasz edző.

A PSG csapatkapitánya, a brazil Marquinhos talán pályafutása legrosszabb meccsét játszotta a PSG-ben. Így mentegetőzött:

– Az első gól fontos pillanat volt számukra, és a szurkolók is extra energiákat adtak nekik. Jobban kellett volna kezelnünk a helyzetet. Ezt követően kisebb hibákat követtünk el. A két meccs alapján többet érdemeltünk volna, de drágán megfizettünk a hibáinkért. Ezt nehéz megmagyarázni. Megnyertük az első meccset, ezt is a kezünkben tartottuk. Most előre kell néznünk, szép eredményeket érhetünk még el. Erősebben és érettebben kell visszatérnünk Európába a következő szezonban.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, szerdai visszavágók:

Real Madrid–Paris Saint-Germain 3-1 (0-1), gólszerzők: Benzema (61., 76., 78.), illetve Mbappé (39.). Továbbjutott a Real Madrid 3-2-es összesítéssel.

Manchester City–Sporting 0-0. Továbbjutott a Manchester City 5-0-s összesítéssel.

Borítókép: A mesterhármast elért Karim Benzema volt a döbbenetes fordulatot hozó meccs hőse (Fotó: AFP)