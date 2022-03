Sallai és Schäfer is játszott, de egyikük sem lehetett boldog

Sallai Roland végre kezdett, sőt végig is játszotta a Freiburg bajnoki meccsét a Fürth otthonában. A csapata a Bajnokok Ligájáért fut versenyt a Bundesligában – éppen a három magyart alkalmazó, vasárnap játszó RB Leipziggel –, és így illett volna elhoznia a három pontot a sereghajtótól. A Freiburg nagy mezőnyfölényben játszott, voltak is helyzetei, de azok megfeneklettek a pontatlanságon, és így nem esett gól a találkozón.

A Bundesliga másik magyarja, akit szombaton szólított pályára a kötelesség, Schäfer András volt. Az Union Berlin edzője a cserék közé nevezte az Allianz Arénában, ahol sok jóra nem számíthatott a Bayern München ellen, és nem is kapott sok jót. A bajorok már az első félidőben három góllal vezettek Coman, Nianzou és Lewandowski révén, ezt a szünet után nem sokkal a lengyel megtoldotta még eggyel, azaz berlini szempontból sima vereség volt, Schäfer András a 62. perctől lehetett az aktív részese.

Fotó: Europress/AFP/MICHAELA REHLE

Sok magyar vonatkozása már nincsen a Hertha találkozóinak, de a kevés miatt is említést érdemelhet. A berliniek egy hete kieső helyre csúsztak vissza, menesztették Tayfun Korkut vezetőedzőt, a helyére kinevezték Felix Magathot, aki aztán megkapta a koronavírust, ezért rögtön hiányzott is az első meccséről. Ez nem zavarta meg a csapatot, 3-0-ra legyőzte hazai pályán a Hoffenheimet, és előrelépett az osztályozót jelentő 16. helyre – Dárdai Márton a 91. percben állt be.

Bundesliga, 27. forduló:

Pénteken játszották:

Bochum–Mönchengladbach, 0-2-nél a 70. percben félbeszakadt



Szombaton játsszák:

Greuther Fürth–Freiburg 0-0

Hertha BSC–Hoffenheim 3-0

FSV Mainz–Arminia Bielefeld 4-0

VfB Stuttgart–Augsburg 3-2

Bayern München–Union Berlin 4-0



Vasárnap játsszák:

RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 15.30 (tv: Arena 4)

Wolfsburg–Bayer Leverkusen 17.30 (tv: Arena 4)

Köln–Borussia Dortmund 19.30 (tv: Arena 4)

Borítókép: Sallai Roland hosszú idő után az elsőtől az utolsó percig pályán lehetett (Fotó: Europress/AFP/Daniel Lob)