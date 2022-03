Szerhij Bubka: Ukrajna a mi földünk, erősek és legyőzhetetlenek vagyunk

Már egy hete, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és azóta ukrán sportolók tömege szólalt meg a médiában, a közösségi oldalakon, fordult segítségért a világhoz, jó néhányan pedig fegyvert is fogtak hazájuk védelmében. Az Ukrán Olimpiai Bizottság elnöke, minden idők egyik legkiválóbb atlétája, Szerhij Bubka hangját eddig nem hallhattuk, pénteken délelőtt azonban a korábbi rúdugrófenomén a Facebookon rövid videóval jelentkezett, s szólt honfitársaihoz, a sportolókhoz, az edzőkhöz és az olimpiai családhoz. Mindez később a YouTube-ra is felkerült.

Ezt a megszólalást már az ukrán média is várta, mert úgy tálalja, hogy Bubka megtörte a hallgatást. Az Ukrán Olimpiai Bizottság elnöke – aki olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, s 35-ször javította meg a rúdugrás világcsúcsát – kitért arra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság „ajánlása” az, hogy az orosz és a fehérorosz sportolók ne indulhassanak a nemzetközi sporteseményeken. (Az orosz haderő egy része belarusz területekről indította meg az inváziót.) Bubka elmondta, hogy a háború kitörése után azonnal felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. Bubka maga is NOB-tag, mégpedig 2008 óta, és februárban jelen volt a pekingi téli olimpián is. Azóta nagyot változott a világ...

„Mindent megteszünk a túlélésért és a győzelemért. Az olimpiai család egységes és legyőzhetetlen. Ukrajna a mi földünk. Mi, ukránok erősek és legyőzhetetlenek vagyunk” – fogalmazott Szerhij Bubka.

A háború kitörése után a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szolidaritási alapot hozott létre az ukránoknak, Thomas Bach, a NOB elnöke pedig Bubkát kérte fel, hogy koordinálja a humanitárius segítségnyújtást az ukrán olimpiai közösségnek. Ezt egyébként Bubka a Twitteren már korábban megköszönte.

A már megérkezett segélycsomagok egy része a humanitárius elosztóközpontban:

Я всім сердцем люблю свою Україну. Під її прапором я отримав найвищі нагороди. Зараз саме цей прапор, з яким я подорожував на змаганнях, висить у штабі гуманітарної допомоги, яким безпосередньо займаеться моя сім‘я. Ми переможемо! pic.twitter.com/XPSP8tuUfP — Sergey Bubka (@sergey_bubka) March 4, 2022

Mai hír, hogy a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) a NOB ajánlásának megfelelve felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz sportoló, tisztségviselő és más hivatalos személy részvételét bármely nemzetközi vagy kontinentális eseményen. Az IWF a honlapján közzétett dokumentumban azt is rögzítette, hogy az Ukrajnában háborút folytató Oroszországban és az országot az invázióban támogató Fehéroroszországban nem szerveznek sportági versenyeket. Egyúttal a világszövetség támogatásáról biztosította az ukrán súlyemelőket, s leszögezte: elkötelezett minden további szükséges humanitárius segítségnyújtás mellett.

Az Európai Karateszövetség (EKF) megfosztotta Oroszországot a 2023-as kontinensbajnokság rendezési jogától. Döntését honlapján hozta nyilvánosságra az EKF, miután a szervezet végrehajtó bizottsága rendkívüli ülést tartott, és a videókonferenciás rendezvényen megszavazta, hogy elveszi a jövő évi Eb-t Moszkvától.

Borítókép: Szerhij Bubka a pekingi téli olimpián a síakrobatikában, ugrásban ezüstérmes Okeksandr Abramenko társaságában (Forrás: Twitter/Sergey Bubka)