Bosszút állt a Ferencváros a Pakson a februári vereségéért

Bajnokként érkezett a Ferencváros Paksra, vélhetően a bosszúvágytól fűtötten. A jelenlegi házigazda a tavasszal komoly foltot ejtett a vendége becsületén, a Groupama Arénában győzte le 3-0-ra a szép gólok mérkőzésén, és az volt ebben a bajnokságban a Fradinak eddig az utolsó veresége, azóta tizenhárom tétmeccsen maradt veretlen. Az előző fordulóhoz képest mindkét csapat hat-hat helyen változtatott az összeállításán, a legfontosabb változás az, hogy a paksiaknál hiányzott a gólkirályi cím felé utcahossznyi előnnyel menetelő Ádám Martin, a helyére a fradisták körében rendkívül népszerű Böde Dániel került a csapatba.

A Paks megadta a tiszteletet: a kivonulásnál sorfalat állt az aranyszínű mezben feszítő bajnoknak. Aztán nyomban neki is esett, jelezve, hogy ez a tisztelet nem jelent egyben megilletődöttséget is, a hazai csapat bátran letámadott. Ennek hamar meg is lett az eredménye: a 7. percben Kocsis jobb oldali szögletét Szabó János elől Laidouni az ötös sarokról fejjel középre csúsztatta, a másik oldalon helyezkedő Lenzsér Bence pedig öt méterről félmagasan a kapu közepébe lőtt – 1-0.