Dollák Tamara megúszta a kritikus helyzetet, ő lett a nap hőse

Az Európa-bajnokság ötödik versenynapján egy magyar hölgy volt érdekelt a helyosztók során, a junior és U23-as Eb-3. Dollák Tamara (57 kg, UTE) bronzmérkőzést vívott az idei U23-as Európa-bajnok török Elvira Kamalogluval. Március elején a plovdivi U23-as kontinensviadalon találkoztak, akkor 8-6-ra a rivális győzött, ő lett az aranyérmes, Dolláknak pedig a bronz jutott. De most sikerült a visszavágás: Dollák Tamara nagyszerű taktikával gyűjtögette a pontokat, intéssel, majd két mögé kerüléssel 5-0-ra elhúzott. Utána megúszott egy kritikus helyzetet, amikor majdnem tusveszélyes helyzetbe került, majd megint ő csinált akciót, s végül magabiztosan, 7-2-re nyert, így megszerezte pályafutása első felnőtt világversenyes érmét, egy Eb-bronzot.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

– A végén minden egyes másodpercet számoltam. Rengeteget segített a közönség abban, hogy ezúttal nekem sikerült győznöm, ezúton is köszönöm a buzdítást. Három hete, Plovdivban szintén harmadik lettem, ám akkor maradt bennem némi hiányérzet. Most azonban elmondhatom, mindent kiadtam magamból, emiatt is vagyok most ennyire boldog! – mondta a 23 éves újpesti versenyző.

A magyar női válogatott a szabadfogáshoz hasonlóan túlteljesítette a tervet, hiszen a fiatal, sérülésekkel sújtott csapat két bronzéremmel és egy ötödik hellyel zárta a hazai Európa-bajnokságot.

Dollák Tamara egyúttal a magyar válogatott ötödik érmét szerezte meg a BOK-csarnokban, ahol a szabadfogásúak közül kedden Muszukajev Iszmail megnyerte a 65 kilósok versenyét, míg a 97 kilogrammos Bajcajev Vlagyiszlav a dobogó második fokára állhatott fel, majd szerdán Ligeti Dániel harmadik lett nehézsúlyban (125 kg), csütörtökön pedig a nőknél Nagy Bernadett a 76 kilogrammban végzett a harmadik helyen.

Pénteken a férfiaknál a kötöttfogásúak is megkezdték a szereplésüket, négy magyarral. Az idei U23-as Eb-győztes Vitek Dáriusz (130 kg, BHSE) 2-1-re verte a svájci Delian Alishahit, majd 6-0-ra kikapott a négyszeres vb-, kilencszeres Eb-győztes, olimpiai ezüst- és bronzérmes Riza Kayaalptól. Mivel a nehézsúly török állócsillaga döntőbe jutott, Vitek szombaton a vigaszágon folytathatja az Európa-bajnok román Alin Alexuc-Ciurariuval, de utána még egy meccset kellene nyerni, az azeri Beka Kandelaki ellen.

– A Kayaalp elleni meccs előtt nem tudtam, mire készüljek pontosan. Borzalmasan kemény volt. Jelenleg még nincs meg az erő bennem, amivel ütőképes lehetek ellene. Jóval könnyebb vagyok a többieknél, de szépen építkezünk, dolgozunk azon, hogy minél több izmot építsünk rám. Tanulságos meccs volt! – fogalmazott Vitek Dáriusz.

Fotó: Kovács Anikó / MTI

A többiek közül a szívizomgyulladásból visszatérő, Eb-2. Lévai Zoltán (77 kg, BHSE) jól belesorsolt, hiszen a szerb színeket képviselő vajdasági világbajnokkal, Nemes Viktorral kezdett. A magyar fiúk csatájából 3-1-gyel Lévai jött ki jobban, így következett neki a vb-3. örmény származású bolgár Aik Mnacakanjan. A meccs elején gyakorlatilag nem értek egymáshoz (intés, majd visszaintés esetén, akció nélkül a későbbi pont a nyerő), aztán a zsűri erőteljes figyelmeztetését a mi fiúnk fogadta meg. A második menetbeli várható visszaintésnél a bolgárnak sikerült egy kis ívű dobás, majd a legvégén egy újabb mögé kerülés, 5-1-re nyert, ám mivel nem jutott a döntőbe, Lévai kiesett.

Fotó: Kovács Anikó / MTI

Az Eb-3. Szilvássy Erik (87 kg, Csepeli BC) sem járt sokkal jobban, mert bár semmivel sem nyújtott többet nála a grúz születésű szerb klasszis, Zurabi Datunasvili, az akció nélküli 1-1 a vb- és Eb-címvédő, olimpiai brozérmes riválisnak kedvezett. Szilvássy sajnos szintén kiesett, mint ahogy Kecskeméti Krisztián (63 kg, Cegléd) is, aki az U23-as vb-2. török Ahmet Uyartól kapott ki 5-2-re.

Szombaton öt magyar kötöttfogású kezdi meg a szereplését, az Eb-3., Európai Játékok-2. Torba Erik (60 kg, BHSE) az Európa-bajnok bolgár Edmond Nazarjan, az U23-as Eb-győztes Váncza István (67 kg, Ferencváros) a portugál Pedro de Matos Oliveira, az Eb-3. Fritsch Róbert (72 kg, BHSE) a finn Mikko Peltokangas, a vb-5., U23-as világbajnok Lévai Tamás (82 kg, BHSE) izraeli vagy görög rivális, Érsek Róbert (97 kg, BHSE) pedig a vb- és Eb-2. bolgár Kiril Milov ellen rajtol.

Borítókép: Dollák Tamara nagy győzelmet aratott (Fotó: MTI/Ilyés Tibor)