Habkönnyű győzelemmel biztosítottuk az Eb-részvételt

Nem kellett csalódni, csak nem a bosszantóan sok eladott labda adott okot az aggodalomra. Mellesleg mást is mutattak a játékosaink: Janurik Kinga megbízhatóan védett, Háfra Noémi rég nem látott lelkesedéssel vetette bele magát a meccsbe, a szélsők jó százalékban használták ki a helyzeteiket. Planéta Szimonetta nemcsak védekezésben, támadásban is megmutatta az erényeit. S amikor apró sérüléssel küszködve hagyta el – mint később megtudtuk, ideiglenesen – a játékteret, Golovin újoncot avatott. A győri nevelésű, jelenleg az MTK-t erősítő Pál Tamara állt be a pályára, és a megilletődöttség legapróbb jele nélkül tette a dolgát. Jóllehet nem volt nehéz dolga.

A 46. percre már kialakult a tízgólos különbség. Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, Golovin olykor a három jobbkezessel való játékot és egyéb taktikai elemeket is gyakoroltathatott élesben a csapattal. Egy kérdés maradt a végére, meglesz-e a tízgólos különbség. Meglett, tizenkét gól lett a vége.

Furcsa mód a válogatott legjobbja a tizenöt védést bemutató Janurik Kinga kapus volt.

Portugália–Magyarország 18-30 (9-14), Eb-selejtező mérkőzés, Loule. A csoport állása: 1. Magyarország, 2. Spanyolország, 3. Szlovákia, 4. Portugália.

A magyar válogatott vasárnap Szlovákia ellen Győrben fejezi be az Eb-selejtező sorozatot.

Borítókép: Háfra Noémit nehezen tudták tartani a portugál védők (Forrás: EPA)