Három kisfia inspirálja a Fehérvárra visszatért válogatott klasszist

– Már az is nagy szerencse, hogy egyáltalán megkeresett a Fehérvár, de megkönnyítette a váltást, hogy majdnem mindenkit ismertem itt, így hamar be is fogadtak – idézte fel a fogadtatását a Hydro Fehérvár AV19-be visszatérve a magyar válogatott rutinos csatára, Magosi Bálint a Nemzeti Sportnak adott interjúban. – Az idény eleji öt egymást követő győzelmünk pedig csak hab volt a tortán, elképesztően pozitív légkört teremtett. Ehhez jön még, hogy vezetőedzőnk, Kevin Constantine roppant szigorú, ha a taktikai utasítások betartásáról van szó, ugyanakkor rendkívül közvetlen ember, aki minden szituációt példaértékűen kezel. Az idény előtt például odajött hozzám, és közölte, hogy nem akar buta kiállításokat látni, mert korábban jó néhány percet üldögéltem a büntetőpadon, és többször el is tiltottak. Hogy ezt a jövőben elkerüljük, írt egy kisokost, amely azt mutatta be, hogyan korcsolyázzunk az ellenfelünk mellé, hogyan tartsuk közben az ütőt, milyen magasra emelhetjük, és az idénykezdetkor ebből tesztet íratott velünk. Ezért én hálával tartozom neki, hiszen hogyan mutatna, ha százvalahány büntetőpercem lenne?! Ideje volt nekem is elkezdeni tényleg jégkorongozni…