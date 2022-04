Szoboszlai Dominiket durván kritizálták, Marco Rossi azonban megvédte

Szalai Attila, a Fenerbahce magyar védője a Sahtar Donyeck elleni barátságos mérkőzésén sérült meg, török sajtóhírek szerint kiugrott a válla és a bajnoki szezonban már nem léphet pályára. Marco Rossi az M4 Sport péntek délelőtti Sporthíradójában elmondta, beszélt a játékossal, aki jelenleg az isztambuli klub orvosainak felügyelete mellett terápián vesz részt, és szeretne négy hét múlva visszatérni.

– Nem lehetünk biztosak ebben, de optimista vagyok abban, hogy számíthatok rá a keretben – mondta a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott június 4-én Angliát fogadja, három nappal később Olaszországban lép pályára, újabb négy nappal később a németeket fogadja, június 14-én pedig Angliában játszik a Nemzetek Ligája A divíziójában. Rossi szerint rövid időn belül vár a csapatra négy nehéz mérkőzés, ezért várhatóan a szokásosnál több, 24-25 mezőnyjátékost és három kapust hív be a keretbe, amelyet május 13-án hirdet ki, a csapat pedig május 23-án kezdi meg a felkészülést.

A márciusi két felkészülési mérkőzésről az olasz szakember azt mondta, a Szerbiától elszenvedett hazai 1-0-s vereség alkalmával sok pozitívumot tapasztalt, a csapat presszionálni tudta az ellenfelet, ugyanakkor túl sok ki nem kényszerített hibát követett el, különösen a befejezés szakaszában. Hozzátette, hogy a szerbek gólját kezezés miatt érvénytelenítenie kellett volna a videóbírónak. Az északírek vendégeként játszott meccset az 1-0-s győzelem ellenére más szájízzel zárta, mivel a 80. perc után az ellenfélnek több esélye is volt az egyenlítésre, a csapat pedig sokat vesztett az önbizalmából, de ez is szolgált tanulságokkal.

Az újoncokkal, Ádám Martinnal és Callum Stylesszal elégedett volt, előbbinek a hozzáállását, utóbbinak a sokoldalúságát emelte ki a kapitány, az egyelőre az U21-es válogatottnál szereplő Baráth Péterrel kapcsolatban pedig kijelentette, a Debrecen fiatal játékosa elért arra a szintre, hogy már a felnőtt válogatottban is számítani lehet rá.

A Bundesligában szereplő öt magyar játékossal (Gulácsi Péter, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Willi Orbán) kapcsolatban Rossi úgy fogalmazott: mivel topligában játszanak, a behívásuk szinte automatikus, de ha közülük hibázik valaki, akkor sokszor igazságtalan kritikával illetik.

– A Szerbia elleni mérkőzés után például Dominik nagyon durva kritikákat kapott, pedig szerintem nagyon sokat javult. Technikailag ő a legtehetségesebb játékosa a válogatottnak, az elmúlt időszakban pedig sokat fejlődött futóteljesítményben és küzdőszellemben, a mérkőzés minden szakaszában hatékonyan segíti a csapatmunkát. Nem lehet elvárni, hogy egy húszéves játékos minden alkalommal eldöntse a mérkőzést, ő is hibázhat, meg kell érteni a hiba okát, a bírálatnak is lehet helye, de mindig meg kell tartani ebben az egyensúlyt – fogalmazott válogatottunk szövetségi kapitánya, aki a Freiburgban légióskodó Sallai Rolandot is óriási tehetségnek nevezte. Szerinte a szélső gyors és technikás, és már bizonyította, hogy képes harcolni és küzdeni, ezt pedig a kapitány szintén nagyra értékeli.

Marco Rossi szerint a magyar válogatott szempontjából az is pozitívum, hogy télen Schäfer András a DAC-tól az Union Berlinhez, Szalai Ádám pedig a Mainztól a Baselhez szerződött, hiszen előbbi szintet lépett és egyre nagyobb teret harcol ki magának, utóbbi pedig rendszeres játéklehetőséghez jut egy nemzetközi szinten is jegyzett csapatban.

A júniusi mérkőzések sorát az angolok elleni zárt kapus meccs nyitja Budapesten június 4-én. Rossi szerint a válogatott jó eredményeket ért el a nézők nélkül megrendezett korábbi mérkőzéseken, ezért nem kell tartani az üres stadiontól, ráadásul így még könnyebb is kommunikálni a játékosokkal, ugyanakkor örömteli, hogy június 14-én, a wolverhamptoni „visszavágón” már lehetnek magyar szurkolók is.

Három nappal később a válogatott Cesenában játszik Olaszországgal, amelynek szövetségi kapitánya Rossi egykori sampdoriás csapattársa, Roberto Mancini, ráadásul az országban futballgyász van az egymás utáni második sikertelen vb-selejtező miatt.

– Számomra nem idegen ez az érzés, mert hasonlót éltem meg, amikor oda-vissza kikaptunk Albániától. Ez nagyon nagy csapás lelkileg Olaszországban, de az élet megy tovább, az Európa-bajnok olasz válogatott június 1-jén összecsap a Copa America-győztes Argentínával, hogy eldöntsék, ki a földrészek legjobbja. Nagy alázattal állunk az ellenfelünkhöz, tudjuk, hogy nem vagyunk az ő szintjükön, de azt is tudjuk, hogy nekünk is két lábunk, két tüdőnk, egy fejünk és egy szívünk van, szóval egyenlő vetélytársak lehetünk – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A németekkel kiegészülő csoport nehézségével kapcsolatban Rossi azt mondta, sorsolásban ugyan nem szokott szerencséje lenni, azonban utalt arra, hogy panaszkodni nincs ok, hiszen ha a a magyar válogatott nem jutott volna fel a Nemzetek Ligája C divíziójából az A-ba, akkor most Észtországgal játszana.

Borítókép: Marco Rossi nagy létszámú kerettel számol a Nemzetek Ligájában sorra kerülő júniusi mérkőzésekre (Forrás: Mlsz.hu)