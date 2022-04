Szoboszlai végre megmutatta, góllal és gólpasszal bizonyított

Az Atalanta elleni hétközi Európa-liga-negyeddöntőben is jól szállt be csereként Szoboszlai, két nagy helyzete is volt, az egyik egy akrobatikus fejesből, talán ennek is köszönhette, hogy a Hoffenheim ellen eljött az idő, és február vége óta először volt kezdő a Leipzigben. Rögtön élt a lehetőséggel.

Mindössze öt perce tartott a mérkőzés, amikor máris gólpasszal jelentkezett.

Szabadrúgásból ívelt a hoffenheimi kapu előterébe, a leshatáron mozgó Christopher Nkunku egy csel után a kapuba lőtt. A VAR vizsgálta az esetet, de nem vette el a találatot.

A 20. percben már kétgólosra nőtt a lipcsei előny, ebben a gólban Konrad Laimer és Marcel Halsetenberg volt a két főszereplő előkészítőként, illetve befejezőként.

Szobo ersprintet sich das Leder und stürmt auf #Baumann zu 🌪️



Hammer-Abschluss aus spitzem Winkel 💥 aber knapp über den Kasten 🤏#RBLTSG | 74. | 3:0 pic.twitter.com/ouaiFayfEW — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 10, 2022

Szoboszlai nagy pillanata még hátravolt, a 44. percben Simakan jött lendületbe a jobb oldalon, keresztbe adta a labdát Nkunkunak, aki centerezett, az akciót kísérő Szoboszlai pedig nagyszerű ütemben érkezett középen és becsúszva a kapuba talált.

Ez volt az ötödik gólja a Bundesligában, legutóbb az év első meccsén, januárban a Mainz ellen volt eredményes, amikor a mostani találkozóhoz hasonlóan gólpasszt is jegyzett.

A meccs ezzel az első félidőben eldőlt, a 3-0-s előny megnyugtatta a lipcseieket, akiknél szünet után is Szoboszlai volt az egyik legaktívabb játékos. Nagy kedvvel játszott, aminek eredményeként végig a pályán maradhatott – 2022-ben először.

Hibátlan teljesítménynek örülhetett a Leipzig másik két magyarja, a kapus Gulácsi Péter és a védő Willi Orbán is, akik ugyancsak végigjátszották a találkozót. A lipcsei együttes sikerével továbbra is negyedik, és egy pontra megközelítette a harmadik Bayer Leverkusent.

A vasárnap délutáni Eintracht Frankfurt–Freibrug mérkőzésen a kezdőként 61 percet játszó Sallai Roland is gólpasszal járult hozzá a vendégek 2-1-es győzelméhez. A Freiburg ezzel ötödik, három ponttal lemaradva a Leipzigtől.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: Europress/AFP/RONNY HARTMANN)