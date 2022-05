A Fradi és a Paks is tudja, a kupát nem lejátszani kell, hanem megnyerni

Márpedig a Ferencváros mindent meg akar tenni a duplázásért, és ha sikerül neki, akkor huszonnegyedszer emelheti magasra a trófeát. Ezzel egyébként hazai csúcstartó, a mögötte álló MTK csaknem feleennyi, tizenkét kupasikerrel büszkélkedhet. Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szemében ráadásul a kupának különösen nagy rangja van, 1992-ben például ő volt a csapatkapitánya annak a Szpartak Moszkvának, amely a Szovjetunió felbomlása előtt utolsóként hódította el a Szovjet Kupát. Hat éve Lengyelországban már edzőként ért el ilyen sikert a Legia Warszawa kispadján a jelenlegi stábjával együtt, érdekesség, hogy a varsói csapattal akkor duplázott, megnyerte a bajnokságot is.

Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

– A kupasorozat speciális terep, hosszú út vezet a fináléig, éppen ezért is különleges mindig a döntő estéje – mondta Sztanyiszlav Csercseszov. – Egyértelmű, hogy a Magyar Kupa-elsőséggel lenne teljes az idényünk. A bajnoki címet már besöpörtük, és szerda este szeretnénk kupagyőztesek is lenni.

Paksi kollégájának, Bognár Györgynek is akadnak veretes emlékei kupadöntőről, ám azok kevésbé kellemesek: 1996-ban a BVSC tagjaként jutott el a fináléig, ott azonban összesítésben 2-1-re a Bp. Honvéd volt a jobb.

– Ha akkor is egy mérkőzésből állt volna a döntő, miénk a kupa, mert az első meccsen egy-nullára nyertünk – idézte fel a történteket. – A visszavágón kettő-nullra kikaptunk, de ez már nem lényeges, az én emlékeim ilyenkor már úgysem számítanak, nem is beszélek róluk a játékosoknak. Rájuk nem szimpla kupameccs vár, hanem a döntő. Régi igazság a futballban, a döntőt nem lejátszani kell, hanem megnyerni! A Ferencváros játékosai gyorsabbak, kreatívabbak és kezdeményezőbbek, mint a mieink, de ez nem jelenti azt, hogy nincs esélyünk. Mindent megteszünk a győzelemért, alkalmasnak is tartom a csapatot arra, hogy sikeres legyen, megfelelő ellenállást tanúsítunk majd.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A Magyar Kupa – 1951-től 1990-ig Magyar Népköztársasági Kupa – 1910-ben talált először győztesre, az MTK volt az, és azóta tizennyolc klub nevét véshették fel rá. A Paksi FC nincsen köztük, sőt a csapat a döntőbe is először verekedte be magát, azaz tényleg nagy nap lesz a mai az életében.

– Már az klubtörténelem, hogy kivívtuk a helyünket a kupadöntőben, így nagy futballünnepre készülünk – beszélt erről Szabó János, a paksiak rutinos, 32 éves védője. – Az étvágyunk ugyanakkor nem csökkent, éppen ellenkezőleg, ha már idáig eljutottunk, a sorozat utolsó mérkőzését is szeretnénk megnyerni. Mondanom sem kell, mennyire motivál bennünket a trófea, illetve az azzal járó európai porond. Szeretnénk a klubnak, a szurkolóknak és a városnak újra elhozni egy, a 2011-es évünkhöz hasonló sikert, amikor a második bajnoki helyezésünk után három El-selejtező mérkőzést is vívhattunk. Persze a kupaarany még a bajnoki ezüstöt is felülmúlná.