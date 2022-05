Bragato Giada – olasz név, magyar klasszis a sikersportágból

Bragato Giada. A név hallatán rávágnánk, hogy olasz név. A név valóban olasz, a viselője azonban magyar, a 22 éves kenus a magyar kajak-kenu nagy ígérete, sőt már több is annál. Amúgy az édesapja olasz, az édesanyja magyar, Tiszaújvárosban él és sportol. Már tavaly is megcsillantotta a képességeit, tartalékként kijutott a tokiói olimpiára, de végül nem indulhatott a C–1 200 méteres távon. Utána a világbajnokságon párosban Nagy Biankával bronzéremmel, az U23-as világbajnokságon pedig három aranyéremmel vigasztalódott.

A péntektől vasárnapig megrendezett első kajak-kenu válogatón aztán tarolt. Győzött egyesben ötszáz és ezer méteren, párosban pedig megszokott társával, Nagy Biankával kétszázon is ötszázon, azaz négy aranyérmet is szerzett. Hibátlan, tökéletes, nagyszerű teljesítmény, pedig miként a verseny után elárulta, nem is teljesen egészséges.

– Nagyon nagy köszönettel tartozom az edzőmnek, Krucsai Józsefnek, aki remek munkát végez. Kisebb betegséggel küzdök már egy hete, ebben biztos közrejátszik az időjárás is. A páros volt a legfőbb számom, a többi igazából az U23-as vb miatt fontos. Ma az ötszáz jobban fájt, mint tegnap az ezer, a rajt pillanatában még nem hittem, hogy nyerhetek. Nagy csatákra számítok majd Szolnokon is, de hatalmas löketet ad, hogy Virágékat kétszázon és ötszázon is legyőztük, viszont a következő válogató sokkal keményebb lesz – összegzett a 22 éves kenus a Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapjának.

Ne feledjük, hogy az említett „Virágék” a világbajnoki ezüstérmes, valamint olimpiai ötödik helyezett Balla Virág, Takács Kincső duót jelöli. Aki őket legyőzi, az világversenyen egyértelműen éremesélyesnek számít. S noha abban egyetérthetünk Bragato Giadával, hogy a második válogató keményebb lesz, az idő azért neki és Nagy Biankának dolgozik.

Adolf Balázs szintén 22 éves, csupán néhány hónappal idősebb Bragato Giadánál, az eredmények terén pedig egyelőre előtte jár. Már kétszeres világbajnok, s itthon nem nagyon akad ellenfele. Igaz, vasárnap alaposan meg kellett szenvednie azért, hogy ő is hibátlanul, négy aranyéremmel zárja a szegedi regattát. C–1 500 méteren párostársával, Fejes Dániellel nagy csatát vívott, csak a hajó jobb berúgásával nyert. Ráadásként győzött a felségterületén 5000 méteren is, így ő is négy aranyéremmel zárta a válogatót.

– Nagyon örülök, hogy ilyen jó formát tudtam hozni egyesben és párosban is, de még nem hihetem el, hogy ott a helyem a csapatban, ugyanúgy dolgozom tovább, mint eddig. Örülök Dani szereplésének is, ez tényleg mutatja, hogy valamit a felkészülésben nagyon eltaláltunk. Egész télen és tavasszal együtt készültünk, ugyanazt a munkát végeztük, jó úton járunk – nyilatkozta Adolf Balázs.

A női kajakosok között Lucz Anna volt a legeredményesebb három arany- és egy bronzéremmel. Győzött egyesben kétszázon, párosban pedig Kiss Blankával kétszázon és ötszázon is, K–1 500-on pedig harmadik lett. Anna a legfiatalabb a Lucz nővérek közül. Dóra, a legidősebb Tokióban a sprinttávon hatodik lett, amit csalódásként élt meg, még nem tudni, hogy folytatja-e a pályafutását, a középső Lucz lány, Noémi már felhagyott az élsporttal, Annának viszont mostanra jött el az ideje. Tavaly a világbajnokságon kétszáz méteren egy aranyat és két ezüstöt nyert, s a válogató azt igazolja, ötszázon is egyre versenyképesebb.

– Ez még csak az első válogató volt, nem merem beleélni magam semmibe, ha egy hónap múlva is ugyanilyen jól megy, akkor nagyon fogok örülni. Mindenesetre ez a hétvége nagy motivációt ad a következő egy hónapra. A legbüszkébb az ötszáz páros győzelmünkre vagyok – értékelt visszafogottan.

Férfikajakban Kopasz Bálint királysága megingathatatlan. Az 1000 után 500 méteren is magabiztos győzelmet aratott, s itt is Varga Ádám lett a második mögötte.

– Nagyon jó időt eveztem, igaz, ennél egyszer már sikerült jobbat is. Ezek a nagy hullámok nagyon elkötötték az alkaromat, és jobban kedveztek a savképződésnek is. Egyébként sem voltam a legjobb formámban a korábbi sérülésem és betegségem miatt. A második válogatón szeretnék ennél jobban teljesíteni – értékelt szokás szerint szakmai megalapozottsággal az olimpiai bajnok. Majd elárulta, a K–4 500-as egységbe nem akar bekerülni, a páros azonban foglalkoztatja, várja a lehetséges társak jelentkezését…

