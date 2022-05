Csalódott és keserű az MTK edzője, a Lokié a Real Madriddal példálózott

Horváth Dávid még veretlen edzőként az NB I-ben, és a kiváló mérleg egy jó ideig így is marad. A bajnokság utolsó négy mérkőzésére beugró edzővel háromszor nyert, egy döntetlent ért el az MTK, de a kék-fehér csapat nem tudott bent maradni az élvonalban. Mert hiába verte meg 3-0-ra a Debrecent, a Honvéd felcsúti győzelemmel megelőzte a kiesés elleni harcban.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

– Próbáltuk magunkat függetleníteni a téttől és a másik mérkőzéstől. Ez nem mutatkozott meg a játékosokon. Szerencsénk is volt, hogy már az első félidőben vezetést szereztünk. A szünet után magabiztosan szereztük meg a győzelmet. Az utolsó négy fordulóban az én irányításommal készült a csapat. Megmutatták a játékosok, hogy milyen karakterek. Kiderült, hogy több van ebben a keretben, hogy az élvonalban végezzen. Nem négy, hanem 33 fordulóról szól a bajnokság. Ezért estünk ki. Csalódott és keserű vagyok – mondta Horváth, majd kijelentette, hogy szeretne maradni a klub kötelekében, de még nem tudja, milyen minőségben teheti meg mindezt. Az is elhangzott, hogy az utolsó négy forduló előtt mentáltréner segítségét is igénybe vette az új szakmai stáb, ez is kellett a bravúros, de később kiderült, eredménytelen hajrához.

Vancsa Zalán, a felnőttválogatott-keretbe is meghívott csatár az új szezont már a belga Lommel csapatában kezdi. Az első felnőtt szezonja és a kiesés után így értékelt: – Nem gondoltam volna, nem így fog véget érni a szezon. Az utolsó négy meccs nagyon jó volt, de nem négy fordulóról szól a bajnokság. A válogatott meghívóm hatalmas motiváció, mindent megteszek, hogy ott is meg tudjam mutatni magam.

A Debrecen edzője, Joan Carrillo gratulált az MTK-nak: – Nem kezdtünk rosszul, az első fél órában az volt, amit elterveztünk, de utána sok labdát veszítettünk, az MTK többször tudott szép támadásokat vezetni. Az első félidő végén szerzett egy gólt, a második félidőben 11-est rúghatott. Mi három pontrúgásból kaptuk a gólokat. A mai mérkőzés nem festett jó képet a csapatról, de a hetedik helyre büszkék lehetünk. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a játékosok lélekben már szabadságon voltak. Én dolgozom velük nap mint nap. Ma sok passzt veszítettünk, olyanokat, amelyeket az edzéseken nevetve megcsinálnak. Ugyanakkor az MTK ebből tudott erényt kovácsolni. Az elsődleges célunkat elértük, bent maradt a csapat az első osztályban.

Lapunk kérdésére, hogy a Tőzsér Dániel sportigazgató távozását erőltető szurkolói hangok után esetleg felerősödhetnek az ő menesztését követelő vélemények, Carrillo így válaszolt: – Az edzők élete ilyen, hozzá kell szokni ehhez, hogy olykor szidnak minket. Tőzsér Dánielt jó sportigazgatónak tartom, igyekszünk optimálisan felhasználni a rendelkezésre álló keretet. Tisztelem a szurkolókat, de nem mindenben értek velük egyet. Az edzők élete kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, mikor kell távozni. Elképzelhető, hogy befut egy ajánlat a Real Madridtól, amire nem mondhat nemet az ember. Hozzáteszem, ez jelenleg nem valószínű – mondta Carrillo.

Borítókép: Horváth Dávid büszke lehet az MTK-s mérlegére (Fotó: Nemzeti Sport)