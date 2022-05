Vastapssal búcsúztatta a közönsége a kieső MTK-t

Felpezsdült az élet a Hungária körúton. Az „utolsó szalmaszál” hadművelet napján rég nem látott tömeg mocorgott a pálya környékén. Legutóbb akkor voltak ennyien (a sors gonosz játéka), amikor a Honvéd játszott albérletben az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Ma mindenki azért gyűlt össze, hogy a labdarúgó NB I utolsó fordulójában az MTK valahogy legyűrje a Debrecent. De még ez sem lehetett volna elég az MTK bennmaradásához, a Honvéd felcsúti veresége is szükségeltetett a kék-fehér vágyak beteljesüléséhez. A két csapat között három volt a különbség az utolsó játéknap előtt, a Horváth Dávid irányításával megtáltosodott MTK az utolsó előtti fordulóban a bajnok Ferencváros otthonában 3-0-s diadalt ünnepelt, abból a szempontból biztosan kedvezőbb helyzetben várta a záró kört, hogy ellenfelének már nem osztott, nem szorzott az utolsó mérkőzése. Joan Carillo tanítványai biztosan a középmezőnyben fejezték be a szezont.

Fotó: Havran Zoltán



Felcsúton más volt a helyzet, a Puskás Akadémiának a Honvéd ellen szüksége volt a pontokra ahhoz, hogy megkaparintsa a második helyet.

Baráti légkörben hangolódtak rá a felek a meccsre: a Loki sportigazgatója, Tőzsér Dániel az egyik hazai szektor előtt aláírásokat osztogatott a korábbi válogatott mezes fényképekre.

Horváth Dávid, a hazaiak edzője hatalmas tapsot kapott a bemutatásnál. Ezen persze senki sem csodálkozott, az ő vezérletével kezdett el szárnyalni a kék-fehér együttes. A fiatal szakember ezúttal is a fiatalokra szavazott: kihagyta a kezdőcsapatból a tapasztalt Stieber Zoltánt, Gheorghe Grozavot, az északmacedón válogatott Sztefan Szpirovszkit, a Vidivel még a Mezey-érában bajnoki címet szerző Szakály Dénest. Természetesen ott volt a hatalmas tapsviharban a pályára vonuló MTK-ban a Fradi ellen duplázó Futács Márkó és a kevésbé tapasztalt korosztály képviseletében Kata Mihály, Mezei Szabolcs, Nagy Zsombor, és persze a felnőttválogatott-keretbe meghívott Vancsa Zalán is.

A vendégeknél a rutinra szavazott Joan Carillo: Baráth Péter és Baranyai Nimród mellett csak a sok csatát megjárt játékosok kerültek be a kezdőcsapatba, mint például a kapus Gróf Dávid, a válogatottsági csúcstartó Dzsudzsák Balázs, a szintén válogatott Bódi Ádám és Korhut Mihály.

A kezdő sípszó előtt a vendégtábor az „NB II Keleti csoport” rigmussal emlékeztette a hazaiakat, hogy mi vár rájuk, ha ma nem tudnák legyőzni a kedvenceiket.

Aktívan kezdtek a csapatok: a Loki elejét akarta venni mindenféle összeesküvés-elméletnek: Dzsudzsák kemény lövéssel kezdett, de jócskán mellément a kísérlete. Bódi sokat mutatta magát, az MTK fiataljai, például Miknyóczki Ádám és Kata ügyesen húzogattak, de súlytalannak tűntek a jóval férfiasabb felépítésű MTK-játékosokkal szemben. Futáccsal meggyűlt a bajuk a vendégvédőknek, mégsem ő volt a legveszélyesebb, hanem Vancsa. A 13. percben nagy helyzetben lőtt, de a labdát blokkolták a vendég védők.

Bő tíz perc után elkeseredett MTK, MTK-rigmus hallatszott, talán ekkor tudta meg a hazai tábor a rossz hírt, hogy a Honvéd megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia ellen. Sőt, egy újabb góllal tett egy hatalmas lépést a bennmaradás felé.

Az MTK közben igyekezett átvenni a játék irányítását, elég volt Vancsához eljuttatnia a labdát, a 17 éves csatár játszi könnyedséggel futotta le szinte bármelyik debreceni ellenfelét. Csak a kelleténél ritkábban jutott el hozzá a labda. Maradtak a pontrúgások, de Futácsot leszámítva eleve esélytelen volt ebben a műfajban az MTK. Sylvain Deslandes hajmeresztő hibája után Mezei akart okos gólt csavarni a hosszú felső sarokba, de nem talált kaput. Futács igen, szorongatott helyzetből lőtt, Gróf szögletre védett. Azonnal megélénkült a hazai tábor. Hazai nézőcsúcs lehetett a stadionban, az ingyenes belépőjegy és nyilván a tét vonzotta a lelátóra a drukkereket, akik kis híján gólt ünnepeltek: Kata elegáns előkészítése után Futács megrezegtette a hálót, de az asszisztens jogosan, les címén érvénytelenítette a találatot.

Fotó: Árvai Károly



Kisvártatva újabb ígéretes hazai akció futott a pályán: Miknyóczki centerezése után megint Futács próbálkozott, majd a Loki is hallatott magáról. Dorian Babunszki lőtt mellé ígéretes helyzetből.

Majd újra Futács következett, egy újabb lesgóllal. Pedig szépen csinálta: a balról beívelt labdát mellre vette, majd kilőtte az alsó sarkot. Karakó ezt sem adta meg, és ebben is igaza volt.

De Rajkovics gólját már nem lehetett nem megadni: a szerb belső védő a félidő utolsó percében Mezei Szabolcs oldalszabadrúgását öt méterről bombázta a labdát a kapuba. A középre nyesett labda átszállt a teljes vendégvédelem felett. Gróf sem érezte, hogy érdemes kimozdulnia. Közben Felcsúton is változott az állás: szépített a Puskás Akadémia. Két felcsúti gólra volt ekkor az MTK a bennmaradástól.

A második félidő elején újabb gólt lőhetett volna az MTK, de Futácsot középen beérték a védők. Carillo cserélt: a Vancsával szemben rendre alulmaradó, sárga lapos Baranyai helyett Sós Bence állt be. Újabb MTK-helyzet adódott, Mezei ívelése után Ramadani lábában volt a második MTK-gól, de ott is maradt. Vancsa is belőhette volna a másodikat, de kimaradtak a lehetőségek. És Felcsúton sem változott az állás. Bő fél óra volt hátra ekkor az NB I 2022–23-as szezonjából.

Fotó: Kovács Anikó

A 63. percben hatalmas esélyt kapott a MTK: Nagy Zsombor szlalomozott a tizenhatoson belülre, de felrúgták az előrelopakodó játékost. A jogosan megítélt 11-est Futács Márkó higgadtan lőtte a jobb alsó sarokba. Grófnak esélye sem volt. Zengett-zúgott az MTK, majd egy kis disszonáns hang vegyült a rigmusba, a vendég szurkolók rágyújtottak egy „NB II Keleti csoport” rigmusra. Majd Tőzsér Dániel sportigazgatót szólították fel arra, hogy „takarodjon”.

Békésen csordogált a mérkőzés, mintha mindenki a felcsúti fordításban bízott volna. Bévárdi Zsombor és Tischler Patrik beállításával próbált életet lehelni a csapatába a DVSC edzője. Majd jöttek a többiek is: Ferenczi János és Gyönyörű Gergő. Az MTK-ban Stieber Zoltán, majd Kovács Mátyás szállt be a hajrára.

Karakó játékvezető a végén második sárga lappal kiállította a debreceni Kusnyir Eriket, Horváth Dávid, a hazaiak edzője beküldte az élete első NB I-es meccsén pályára lépő Barkóczi Benedeket. Az eredmény a végén változott; Ramadani adta meg a kegyelemdöfést a Lokinak. Az utolsó négy fordulóban veretlen MTK a hatalmas hajrája és a DVSC elleni 2-0-s győzelme ellenére nem tudta kihasználni a bennmaradást, mert a Honvéd pontot szerzett a Puskás Akadémia ellen. Nem is egyet, hármat. 2-1-re nyert.

Kiesett az MTK, a szurkolók kissé szürreális módon éltették a játékosaikat, a vendég drukkerek pedig a gyenge produkcióról mondták el a véleményüket.

Labdarúgó NB I, 33. forduló: MTK–DVSC 3-0 (1-0), bajnoki mérkőzés, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3500 néző, vezette: Karakó. Gólszerzők: Rajkovics (45.), Futács (11-esből, 64.), Ramadani (91.). Kiállítva: Kusnyir (89.)

Borítókép: Futács Márkó két lesgólt szerzett, majd a tizenegyesével eldöntötte a meccset (Fotó: MTI)