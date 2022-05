Életműdíjjal jutalmazták Németh Andrást

A koronavírus-járvány miatt 2019 óta első alkalommal különleges intézkedések nélkül megtartott küldöttgyűlés nyitányaként Novák András operatív igazgató, Horváth Gabriella főtitkár, Bardóczy Gábor taoigazgató, valamint Juhász István, a Szakmai és Versenybizottság elnöke beszámolóját követően Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöke gratulált a női válogatott tokiói olimpián megszerzett hetedik helyezéséhez, valamint a 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokság szervezőinek is, külön kiemelve, hogy az Európai Kézilabda-szövetség szerint minden idők egyik legszínvonalasabb kontinensviadalát rendezte meg Magyarország, Szlovákiával együtt januárban. Kocsis Máté ezt követően kitért az Európa-bajnokságot követően lefolytatott belső vizsgálatra is, amelyet Juhász István, az MKSZ szakmai és versenybizottságának elnöke vezetett. Az elemzés kapcsán a szövetség elnöke az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen a sportág eredményessége a sportszervezetek és az MKSZ közös felelőssége, egyúttal jelezte: közös munkára, folyamatos párbeszédre van szükség a nemzeti válogatottak sikeressége és a tehetségek hatékony képzése, versenyeztetése érdekében. A sportvezető beszédének végén a sportági alelnökök kapcsán elmondta, hogy a sportági elemzés lezárásával felfüggesztésük már nincs érvényben, az elemzést követően feladataik közé tartozik továbbra is a felnőttválogatottak menedzselése az MKSZ szakmai vezetőségével együttműködve, továbbá a nemzetközi kapcsolatépítés és a sportág reprezentációjában való részvétel.

