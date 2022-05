Magyar állampolgár lett a nigériai csatár, Rossi is számolhat vele

– Sokat jelent számomra, hogy megkaptam a magyar állampolgárságot, hiszen már több mint öt éve itt élek, és hazámként tekintek Magyarországra. A válogatottság még a jövő zenéje, természetesen nyitott vagyok rá. Nagy megtiszteltetés lenne, ha képviselhetném az országot, de tudom, hogy ehhez olyan teljesítményt kell nyújtanom majd a Vidiben, hogy felhívjam magamra a figyelmet, így jelenleg minden energiámmal azon vagyok, hogy jól zárjuk a szezont – nyilatkozta Bamgboye Funsho, immár a honosítási okirattal a kezében.

Sallói István, a Mol Fehérvár sportigazgatója a következőket mondta el a klub honlapján: „Úgy gondolom, hogy egy játékos honosítása nagy dolog nemcsak a labdarúgó, hanem a klubja számára is. Funshóra már a Haladás ifiben felfigyeltem, örülök, hogy végül az élet úgy hozta, hogy itt a Vidiben tudunk együtt dolgozni. Egy csupa szív, életvidám srácról van szó, aki az öltöző közkedvelt alakja is, tudom, hogy sokat jelent neki ez a mai nap, hiszen nagyon szeret itt élni, abszolút magáénak érzi Magyarországot. A klub szempontjából ez jó dolog, hiszen a magyar játékpercek száma nő a mai naptól, és bízunk benne, hogy a jövőben majd a válogatottnak is tudunk ezzel segíteni. Funsho dinamikája, sebessége alapján képes lehet arra, hogy nemzetközi szinten is helyt álljon, még a döntéshozatalokban kell fejlődnie, ha ez sikerül, akkor szerintem a későbbiekben odakerülhet a nemzeti csapat közelébe is.”

Sallói István és Bamgboye Funsho. Fotó: Molfehervarfc.hu

A fehérváriak jelenlegi keretéből Nikolics Nemanja, Nego Loic és Stopira is Székesfehérváron tette le a magyar állampolgársági esküt, miként Vinícius Paulo és Suljic Asmir is, akik már máshol futballoznak. Funsho korábban pályára lépett Nigéria U17-es válogatottjában – amellyel korosztályos világbajnokságot is nyert –, azonban a nemzetközi szövetség szabályváltoztatásának értelmében a jövőben számításba lehet venni őt a magyar nemzeti csapatnál is. A támadó így Marco Rossi szöverségi kapitány látókörébe is bekerült.

A 2019 nyarán szerződtetett Bamgboye Funsho az NB I most zajló küzdelmében tizenhét találkozón lépett pályára, és egy gólt szerzett. A szezonban hullámzó teljesítményt nyújtó Mol Fehérvár 31 mérkőzésen 46 pontot gyűjtött, és két fordulóval a bajnokság zárása előtt a negyedik helyen áll.

Borítókép: Bamgboye Funsho csütörtökön Cser-Palkovics András polgármester előtt tette le az esküt (Forrás: Molfehervarfc.hu)