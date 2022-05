Nem csak magát, az egész NB I-et helyzetbe hozta a Fradi

Sztanyiszlav Csercseszov a Gyirmót elleni meccs után elárulta, a Fradi június 6-án megkezdi a felkészülést, hiszen július 5-én (vagy 6-án) már a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában kell helytállnia. Az NL-re gondolva bizony zaklatott lesz a magyar bajnok programja, kész szerencse, hogy a Ferencváros a BL-selejtező első két körében kiemeltként vár ellenfélre.

A Fradi felminősítette az NB I-et

Persze helyesebb úgy fogalmazni, a Fradi a saját szerencséjének a kovácsa. Az elmúlt három idényben elért eredményeinek köszönhetően – ki ne tudná, kétszer az Európa-liga, egyszer pedig a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt – Magyarország feljött a 28. helyre az európai szövetség, az UEFA a klubok eredményessége alapján készülő rangsorában. Nem látványos, ritkán idézett, ám annál fontosabb adat, amit kéretik nem lesajnálni, hiszen hazánk három éve csak 36. volt – szűkebb régiónkat tekintve az utolsó.

A mostani 28. hellyel feljöttünk a középmezőnybe, Ausztria (11.), Szerbia (16.), Csehország (17.), Horvátország (18.) és Románia (25.) még mindig előttünk jár, Lengyelország (30.), Szlovénia (31.) és Szlovákia (32.) viszont mögénk került.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke is megerősítette, öt-hat játékos távozik – köztük szinte biztosan a csapat egyik vezéregyénisége, Miha Blazic, aki a legfrissebb hírek szerint a francia élvonalbeli Angers-nál folytatja –, érkezőket egyelőre nem jelentett be a klub, igaz, már a téli igazolásoknál a nyárra gondoltak.

Az NB I második, harmadik és negyedik helyezettje, tehát a Kisvárda, a Puskás Akadémia és a Fehérvár az Európa Konferencia-ligában indulhat. Kevésbé az idő szorításában, mint a Fradi a BL-ben. Mindhárom magyar csapat a selejtező július 22-én esedékes második fordulójában csatlakozik be – bő egy héttel az NB I 2022–23-as idényének rajtja előtt.

Tovább erősítené a magyar vonalat a Puskás Akadémia

A Kisvárda kis túlzással egyszemélyes klub, Révész Attila a tavasszal egyszerre látott el elnöki, sportigazgatói és vezetőedzői feladatokat, miként az ezüstérem ünneplésekor meghatódottan megjegyezte, szeretne visszavenni a tempóból. Erősen kérdéses, megteheti-e.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője szokatlan őszinteséggel beszélt a vágyairól a vasárnapi zárás után. – Az álmom az, hogy olyan magyar játékosokat hozzunk vissza, akik korábban a Puskás Akadémiában szerepeltek. Ha meg kell neveznem, akkor Zsótér Donátot, Gyurcsó Ádámot vagy Kleinheisler Lászlót említhetném. Velük lenne egy erős magyar vonal a csapatban – jelentette ki.

Ha a tervek valóra válnának, akkor a már a mögöttünk hagyott idényben is rendszeresen öt-hat magyar futballistával felálló Puskás Akadémia lenne a Paks mögött a második „legmagyarabb” együttes az NB I-ben.

– Ha csak a vészkijáraton vagy a hátsó bejáraton is, de sikerült megszerezni az európai kupaszereplésre jogosító helyezést. Ennek azért tudunk örülni a végén – jellemezte a Vidi idényét Sallói István sportigazgató, s nem is titkolta, lesznek változások. Hogy ezek érintik-e a vezetőedzőt, azt nem tudhatjuk. Maga Michael Boris fedte fel, a szerződésében nincs olyan kitétel, miszerint az bizonyos feltételekkel automatikusan meghosszabbodik.

Vér, karakter, sebesség, kreativitás – ami hiányzik Kispesten

Lejjebb tekintve a Paksnak új edző után kell néznie, miután Bognár György tegnap hivatalosan is megállapodott az MTK-val, amelynél szakmai igazgató lesz, Nebojsa Vignjevics pedig mindent felforgatna Kispesten. – A két legfontosabb dolog a vér és a karakter. A játékelemek tekintetében pedig a sebesség és a kreativitás hiányzik. Ma is láthattuk, hogy fizikailag vannak hiányosságok, úgyhogy sok dologgal kell foglalkozni – bökte ki a vasárnapi idényzáró után. A vezetőknek is feladva a leckét.

Borítókép: Létkérdés volt a Ferencvárosnak a bajnoki cím előrehozott ünneplése (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)