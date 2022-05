Nosztalgia-rangadó a jelenlegi és a korábbi világelső között

Újabb műtétje után Andy Murray nagy reményekkel indult az év elején az Australian Openen, ám rögtön a második fordulóban simán kikapott három játszmában a japán Taro Daniel ellen, ami után úgy fogalmazott, el kell gondolkoznia a folytatáson, van-e értelme ennyit gyötörnie magát a visszatérés érdekében.

Persze nem adta fel. Ugyan még mindig csupán a 78. a világranglistán, de olykor már megcsillantja a régi tudását. Kedd késő este például egészen imponáló játékkal, 6-1, 3-6, 6-2-re legyőzte a Denis Shapovalovot a 6,74 millió euró összdíjazású madridi salakpályán tornán, a Roland Garros egyik fontos felvezető versenyén. A 23 éves kanadai teniszező Melbourne-ben negyeddöntőt játszott, ott is csupán öt szettben maradt alul Rafael Nadallal szemben, azok közé tartozik, akik a legjobbakra is veszélyesek.

Az egészben az az érdekes, hogy Murray eredetileg ki akarta hagyni a salakpályás idényt, csak azután gondolta meg magát, hogy szabadkártyát kapott Madridban. A sikerének a jutalma, hogy a nyolcaddöntőben a világelső Novak Djokoviccsal találkozik.

A két klasszis egyidős, csupán egy hét választja el őket egymástól, Murray május 15-én, Djokovics pedig május 22-én, éppen a Roland Garros nyitónapján ünnepli a harmincötödik születésnapját.

Gyerekkoruk óta jól ismerik egymást, 36-szor játszottak egymás ellen (a szerb játékos 25-11-re vezet), legutóbb azonban már öt éve, 2017-ben, a skót klasszis azóta folyamatos sérülései és műtétjei miatt kiesett a legjobbak közül.

– Ő a világelső, nekem pedig fémből van a csípőm – felelte a mérkőzés esélyeit firtató kérdésre öniróniával Murray. – Nem gondoltam volna, hogy még egyszer lesz lehetőségem ilyen meccsre. Elméletileg nem is lehetnék itt, de keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Fantasztikus érzés, hogy újra nagy tornán csaphatok össze vele.

– Még mindig messze vagyok a legjobb formámtól, de boldog vagyok, hogy versenyezhetek, és igyekszem egyre jobban játszani – mondta Djokovics, aki Gael Monfilst verve jutott tovább.

A szerb világelső továbbra is kitart az elvei mellett, nem oltatta be magát. A jelenlegi állás szerint a Roland Garroson és Wimbledonban indulhat, a US Openen viszont nem.