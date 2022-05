Rapporttal ellentétes utat tett meg, Puskás Öcsi szeme láttára gólt lőtt + videó

Rapport Richárd tervezett váltása derült égből villámcsapásként érte a magyarokat. A kiváló sakkozóhoz képest Vasile Miriuta sikeres állampolgársági kérelme nem hatotta meg a románokat. A technikás labdarúgó 2000 előtt több NB I-es csapatban is megfordult: Győrben kezdett, a francia másodosztályú Bourges érintésével tért vissza az ETO-hoz, majd a Vidihez szerződött, Székesfehérvárról igazolt a Ferencvárosba. Pályafutása tetőpontjaként játszott a Bundesligában szereplő Energie Cottbus csapatában.

Miriuta az ezredforduló előtt kérvényezte a magyar állampolgárságot, és ennek nem is volt semmi akadálya. A papírok rendezése után összesen kilencszer szerepelt a magyar válogatottban. 2002. augusztus 21-én a Puskás-stadion nyitómeccsén, a névadó Puskás Ferenc szeme láttára ő egyenlített a spanyolok elleni 1-1-re végződő barátságos meccsen.

Íme Miriuta gólja:

Később több román csapatnál, köztük a Dinamo Bukarestnél is megfordult, a kinevezése után elmagyarázta az érdeklődő újságíróknak, miért döntött a magyar állampolgárság mellett. A Dinamóban játszottam, mielőtt Magyarországra kerültem. Győrben egy tornán vettünk részt, ott figyeltek fel rám. Odaigazoltam, mert a Dinamónál nem igazán láttak akkor bennem jövőt, nem favorizáltak. Éveken át a magyaroknál játszottam, és jól be tudtam illeszkedni. Megtanultam magyarul, pedig előtte egyáltalán nem beszéltem. Az lett az otthonom, a gyerekeim ott születtek, ezt követően már nehézkes lett volna feladni az életünket. A gyerekeim Magyarországon végezték az iskolákat is, minden odakötött már minket. Az én családi ágam egyébként teljesen román, senkinek nem volt korábban semmilyen kapcsolata Magyarországgal a rokonságból – idézte a Csakfoci a labdarúgót.

Miriuta megtartotta a román állampolgárságát. Magyarország színeiben játszottam, mert a románok nem adtak esélyt. Természetesen szívesen játszottam volna odahaza a „trikolórban”, de csak a magyarok bíztak bennem, a saját hazámban nem így tettek, a magyarok viszont szívélyesen fogadtak, és tisztelettel elfogadtam az ajánlatukat. Kettős állampolgár vagyok a mai napig egyébként, soha nem adta fel a románt sem – mondta a korábbi technikás középpályás.

Borítókép: Kilencszer szerepelt a magyar válogatottban (Fotó: Nemzeti Sport)