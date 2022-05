Sallói Dániel két góllal és egy piros lappal főszereplő volt az MLS-ben

Magyar idő szerint csütörtökön hajnalban magyar főszereplővel rendeztek meccset a tengerentúlon. Az észak-amerikai profi futball-ligában, az MLS-ben három magyar is szerepel, közülük most a Kansas City támadója, Sallói Dániel hívta fel magára a figyelmet. A Philadelphia Union középpályása, Gazdag Dániel ebben az idényben szorgalmasan szállítja a gólokat, ám ezúttal bár végigjátszotta hazai pályán az Inter Miami elleni találkozót, ezúttal nem talált be, 0-0 lett a vége, Schön Szabolcs pedig szokás szerint a kispadról nézte végig, ahogyan csapata 2-1-re kikapott Vancouver-ben a Whitecapstől.