Fontos, pontokat érő gólokat szereztek a múlt héten magyar légiósok

Szalai Ádám volt a nap embere Mainzban. A magyar válogatott csapatkapitánya már fél éve eljött a Bundesligából, a tavaszt a svájci Baselben töltötte, ám szombaton korábbi klubja látványosan megünnepelte őt, csak most nyílt alkalom a búcsúra. Az pedig igen meghatóra sikeredett, a lelátókat megtöltő szurkolók az ő nevét skandálták, az egykori társak pedig sorfalat álltak neki, tényleg sugárzott az a szeretet, amely a német városban Szalai Ádámot övezi. Ebben az évadban 12 bajnokin és két kupameccsen kapott lehetőséget a Mainzben, egyetlen gólját a Greuther Fürth ellen szerezte. Távozása óta kilencszer lépett pályára Baselben, a svácji élvonalban négy gólja van. Ő egyébként csütörtökön letudta a hetet, a svájci bajnokságban a Basel 1-1-et játszott otthon a Grasshoppersszel, Szalai Ádám 61 percet töltött a pályán, a vendégeknél Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset. A Young Boys 4-1-re legyőzte a St. Gallent, Varga Kevin csak a kispadról nézhette társai sikerét.

Fotó: AFP/Sascha Schuermann

A Bundesligához visszatérve, véget ért a bajnokság, és tisztázódott a magyar érdekeltségű klubok sorsa. Az RB Leipzig Bielefeldben játszotta az utolsó meccsét, és pontot kellett szereznie ahhoz, hogy megőrizze a negyedik helyét a Freiburggal szemben. Ez is össze is jött, ráadásul magyar főszereplőkkel: Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt, Szoboszlai Dominik a 86. percben állt be, és a hosszabbításban adott szabadrúgásból roppant pontosan a házigazdák kapuja elé, ahol Orbán fejelte be az egyenlítő gólt, és az 1-1-gyel a lipcsei csapat végzett a bajnokok Ligáját jelentő negyedik pozícióban.

A Freiburg 2-1-re kikapott Leverkusenben, Sallai Roland a 79. percet kapott, a csapata pedig a 97. percben kapott góllal szenvedett vereséget. Ezzel a Freiburg még az ötödik helyről is lemaradt, megelőzte ugyanis az Union Berlin, amely ugyan 2-0-s előnyről még visszaengedte, de végül 3-2-re legyőzte a Bochumot, Schäfer András a 66. percben, 2-1-es előnyben lépett pályára. A Freiburg és az Union Berlin is az Európa-liga csoportkörében játszik majd az ősszel a nemzetközi porondon. Jövő szombaton az RB Leipzig és a Freiburg összecsap még a Német Kupa döntőjében, azaz biztosan lesz magyar kupagyőztes. Willi Orbán a lipcseiek honlapjának így nyilatkozott:

– Tudtuk, hogy legalább döntetlenre van szükségünk ahhoz, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Az utolsó percek elég hektikusak voltak, mindent bevetettünk támadásban, és így végül megszereztük a szerintem jól megérdemelt egyenlítést. Az első félidőben is akadtak jó lehetőségeink, de a Bielefeld kapusa fantasztikus volt. Az idény első fele után nagy dolog, hogy összejött a BL. Még akkor is, ha nem minden meccsen nyújtottuk a tőlünk elvárható legjobbunkat, a végén csak az számít, hogy hol állsz a tabellán. Összességében kiérdemeltük, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessünk ismét. Mindannyian nagyon készülünk a kupadöntőre: a játékosok, a klub, a szurkolók, az egész régió, egyszerűen mindenki. Történelmet írhatunk ezzel a trófeával, igazi csúcspontja lehet az idényünknek. Extra mérföldkő lenne, túllépve az eddigi határainkon. Túl kell lépnünk a határainkon, és akkor miénk lesz a trófea.

Cipruson a rájátszás zajlik, a felsőházban az Anorthoszisz a hét elején 1-0-ra legyőzte a Pafoszt, Novothny Soma a 78. percben állt be, majd vasárnap 1-1-et játszott az APOEL vendégeként, a hazai csapatban Vinícius Paulo végigjátszotta a meccset, Novothny Somát ezúttal a 86. percben cserélték be. Az AEK Larnaca pedig 2-0-ra legyőzte a Pafoszt, Gyurcsó Ádám kezdőként a 95. percig volt a gyepen, és egy gól szerzett. Az Arisz Bognár Istvánt végig a pályán tartva 4-1-re kikapott az Apollontól. Az alsóházban az Omonia Nicosia Lang Ádám nélkül lépte le 5-2-re a PAEEK együttesét.

GYURCSÓ ÁDÁM GÓLJA

Az orosz élvonalban a Nyizsnyij Novgorod 0-0-ás meccset játszott Szociban Kecskés Ákost a 81. percben bevetve. Horvátországban a Hajduk Split 3-1-re nyert az Istra 1961 ellen, Lovrencsics Gergő az első félidőben játszott, az NK Osijek pedig 1-0-ra legyőzte a Lokomotiv Zagrebet, Kleinheisler László a 66. perctől lehetett aktív részese a sikernek. A szlovák első osztályban a már bajnok Slovan Bratislava a Sered otthonában nyert 3-0-ra, Holman Dávid 70 percet kapott, és egy gólpasszt adott. A Dunaszerdahely a Ruzomberokot fogadta, a sok magyar közül csak Veszelinov Dániel kezdett, Balogh Norbert csere volt, az 58. percben állt be, és a vendégek 3-2-re győztek; Hahn János, Kalmár Zsolt , Szánthó Regő és Szendrei Norbert nem került be a keretbe sérülés miatt.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben már nem számít meglepetésnek, hogy Gazdag Dániel gólt szerzett. A Philadelphia Union a hét közben kikapott 2-1-re Orlandóban az US Open-kupában, ekkor Gazdagot a 62. percben lecserélték, de szombati bajnokin újra kezdő volt, amikor csapata a New York Red Bullst fogadta, és egy nagyon szép támadás végén ő egyenlített. Gazdag végigjátszotta a meccset, amelyen szezonbeli hatodik gólját szerezte. A Philadelphia sorozatban negyedszer játszott döntetlent – pedig ezúttal az 55. perctől emberelőnyben futballozott –, és 11 meccs után a tabella harmadik helyén áll a keleti főcsoportban.