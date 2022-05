Semmihez sem fogható élmény a veronai amfiteátrumban + videó

A 2020-as Giro d’Italián történt, hogy az utolsó szakasz előtt a brit Tao Geoghegan Hart és az ausztrál Jai Hindley másodpercre azonos időeredménnyel állt az élen; a végén aztán a milánói időfutamon utóbbi 39 másodperccel alulmaradt. Hindley tavaly a 13. szakasz után feladta az olasz körversenyt, egész évben sokat betegeskedett, és az idei Giro előtt nem emlegették a nagy esélyesek között. Ám amikor a 9. szakaszon a Blockhauson, 1665 méteres tengerszint feletti magasságon ő tekert be elsőként a célba, s az összetettben feljött az ötödik helyre, egyértelmű volt, hogy számolni kell vele. A folytatásban még előrébb araszolt, az utolsó előtti, hegyi befutós szakaszon pedig másfél percet vert az addigi rózsaszín trikós Richard Carapazra, átvette tőle a vezetést. A záró veronai időfutamon bőven belefért neki, hogy hét másodperccel kikapjon a 2019-es Girón győztes ecuadori bringástól; Jay Hindley bő egy perc előnnyel győzött a Girón.

– Két éve, amikor nagyon közel kerültem ahhoz, hogy megnyerjem a Girót, szörnyű érzés volt veszíteni a legvégén. Rengeteg időmbe telt, amíg ezen túl tudtam lépni. Most is hasonló helyzet állt elő, de ezúttal nem voltam olyan ideges, mint 2020-ban. Azt persze nem mondom, hogy semmi feszültséget nem éreztem belülről. Ám amikor a szakasz felénél láttam, hogy jó állok, már teljesen megnyugodtam, és semmihez sem fogható élmény volt úgy megérkezni a veronai amfiteátrumba, hogy én nyertem meg a Girót – fogalmazott a BORA-Hangsrohe 26 éves versenyzője, akinek egyetlen rosszul sikerült napja sem volt.

Ám a 18. szakaszon így is nehéz perceket élt ált. A vége felé ugyanis defektet kapott, így fél perccel az esélyesek csoportja után ért be a célba. A szabály az, hogy ha valaki az utolsó három kilométeren belül marad le technikai probléma vagy bukás miatt, akkor megkapja a főmezőny idejét. Hindley is megkapta, de egy ideig nem tudta, hogy a céltól hány kilométerre történt vele a malőr.

A második szakaszon, a budapesti időfutamon a Ponty utcában ilyen volt a versenyzők fogadtatása:

Fotó: Kurucz Árpád

A május elején Budapestről, három magyarországi szakasszal és elképesztő közönségsikerrel indult olasz körversenyen a rajtnál 22 csapat 176 versenyzője sorakozott fel, de a veronai célig – 3445,6 kilométert megtéve – csak 149-en jutottak el. A Grand Tourok (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta) történetében most először volt három magyar induló, s mindhárman be is fejezték a versenyt. Valter Attila (Groupama–FDJ) 35. lett, a két Grand Tour-újoncunk közül Fetter Erik (EOLO–Kometa) a 83., Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) a 110. helyen végzett, de egyikük sem a minél jobb összetett helyezésért szállt harcba. Fontos segítő szerepük volt, így például Valternak nagy része van abban, hogy csapata sztársprintere, a francia Arnaud Démare három szakaszt is megnyert, és a pontverseny győzteseként ő vitte haza a ciklámen trikót. A tavalyi Giro elején az összetettben három napon át vezető Valter legjobb eredménye a szakaszokon Santuario di Castelmontén, a hegyi befutón elért negyedik helye, míg Peák a cuneói sprintben megszerzett 13., Fetter pedig a nápolyi 15. helyére lehet büszke.

Valter a szakaszgyőzelemhez is nagyon közel került, a 19. szakaszon száz méterrel a cél előtt még öten voltak együtt, de az emelkedőn egy éles balkanyar csak a győztesen nem fogott ki. Az etap után honfitársunk következőket írta ki a Facebook-oldalára: „Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó esélyem a győzelemre, sőt! Csak olyan jó lett volna ma nyerni…”

Őszinte szavak, kellő elszántsággal párosulva.

A Groupama–FDJ pedig a Twitteren igazán kedvesen köszönte meg a magyar szurkolók biztatását:

A magyar szurkolóknak: Tudjuk, hogy rengetegen vagytok és szenvedélyesen szurkoltok, látjuk minden egyes tweet alatt. Ne haragudjatok, hogy nem beszélünk magyarul, de köszönjük Nektek! 🙏🏼 pic.twitter.com/j8ZJRG0rah — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 13, 2021

Borítókép: Jai Hindley a trófeával a veronai amfiteátrumban (Fotó: LaPresse/Fabio Ferrari)