Távozik a Paks sikeredzője, az egyik kiesőnél folytatja

Zakor Sándor, az MTK Budapest tulajdonosa a bejelentést követően elmondta, az elmúlt időszakban azon dolgozott, hogy megtalálja azt a megoldást, amellyel leginkább biztosítottnak látja a klub további szakmai fejlődését.

– Bognár György MTK-kötődése közismert, így biztos vagyok abban, hogy leendő szakmai igazgatónk számára a most induló közös munka is több egyszerű feladatnál. Intenzív, mélyreható egyeztetéseket folytattunk, és most jött el az a pillanat, amikor mindkét fél úgy érezte, együtt kell tennünk a klub felemelkedéséért. Döntésemben az is szerepet játszott, hogy sosem rejtettem véka alá, azt szeretném, ha az eredmények mellett a csapatunk látványos futballra is törekedne. Akadtak periódusok, amikor voltak ilyen irányú törekvéseink a pályán, de az elmúlt időszakban sajnos az eredménytelenség mellett ezen a téren is komoly hiányérzetünk lehetett – fogalmazott a klubtulajdonos. – Bognár György személyiségét, futballról alkotott nézeteit ismerve joggal bízhatunk abban, hogy a csapat közönségszórakoztató futballra is törekszik majd a lehető legjobb eredmények elérése mellett. Az elmúlt időszakban egész sor történet bizonyítja, hogy remekül segíti a játékosok fejlődését is, kihozza belőlük a maximumot, elég csak Hahn János és Ádám Martin gólkirályi címét, valamint Bognár István rendkívül eredményes előkészítő játékát megemlíteni.

A klub egyúttal azt is bejelentette, hogy Horváth Dávid is marad az MTK-nál, az NB III-as csapatot vezeti a jövőben. A fiatal szakembert áprilisban, átmeneti jelleggel az első csapat irányításával bízták meg, s bár a kék-fehérek kiestek az élvonalból, Horváth kinevezése után új erőre kaptak, az utolsó négy fordulóban tíz pontot gyűjtöttek.