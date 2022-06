Dán védő a BL-selejtezőkre készülő Ferencváros legújabb szerzeménye

Megvan a negyedik új légiósa a Ferencvárosnak: a magyar bajnok szerződtette Rasmus Thelandert. A dán védő harmincéves, rutinos légiós, hiszen korábban játszott már Görögországban és Svájcban is.

Rasmus Thelander 1991. július 9-én született Koppenhágában. Karrierjét a Harlev IF, illetve az Akademisk Boldklub színeiben kezdte, utóbbi lett az első profi klubja is 2010 januárjában. Ebben az egyesületben 2012-ig összesen 43 alkalommal lépett pályára a dán második vonalban, majd országon belül váltott, az élvonalbeli Aalborg BK-hoz szerződött. Első aalborgi korszakában, 2014-ben szerepelt az UEFA Európa Liga csoportkörében, majd egyenes kieséses szakaszának első körében is, de a BL-selejtezős tapasztalata is van már. Ekkor, a 2013/2014-es idényben tagja volt az Aalborg dán bajnok és kupagyőztes csapatának.