Tizenhét év után újra vb-döntőben a női válogatott!

A Hollandiával szembeni összecsapásaink az elmúlt években sok örömet okoztak a magyar csapatnak, a két válogatott legutóbbi hat egymás elleni meccsét egyaránt Bíró Attila lányai nyerték. A Hajós Alfréd uszoda közönsége a csütörtöki vb-elődöntőben hasonló végkimenetelben reménykedett, azonban a szövetségi kapitány a mérkőzés előtt lehűtötte a kedélyeket, mondván a korábbi eredményeknek ezúttal nem lesz jelentőségük. Bíró előzetesen csak abban volt biztos, hogy szoros meccsre van kilátás.

Nem is tévedett a kapitány, a hollandok szerezték meg a vezetést a harmadik percben, amire Keszthelyi Rita egy emberfórt kihasználva válaszolt. Az első negyed bővelkedett a kiállításokban, az esetek többségében a magyar pólósokat küldték ki a játékvezetők a medencéből. Ez az eredményen is meglátszott, ugyan Leimeter Dóra is eredményes volt, a hollandok 3-2-re vezettek.

Gurisatti Gréta bombagóljával egyenlítettünk, majd Keszthelyinek köszönhetően a mérkőzés állását is megfordítottuk. Ezen a meccsen azonban semmi sem volt kőbe vésve, három perc múlva újra a hollandoknál volt az előny, majd a nagyszünetre már egyenlő, 6-6 volt az állás.

A harmadik negyedben Vályi Vanda, majd Garda Krisztina is megvillant, két góllal elhúztunk – ez először fordult elő a találkozón. A holland csapat ezt követően futott az eredmény után, az utolsó felvonás előtt egy góllal lemaradva (11-10) loholt a mieink nyomában.

A negyedik játékrész Parkes Rebecca góljával indult, a negyed felére viszont sikerült felzárkózniuk a vendégeknek, három és fél perccel a végső gongszó előtt 12-12 állt az eredményjelzőn. Leimeter negyedik gólja tett pontot a mérkőzés végére, és egyben vb-döntőt ért a magyar válogatottnak – a 13-12-es siker értelmében 2005 óta először kerültek ilyen magasságba a magyar hölgyek!

A másik ágon Olaszország még csak megnehezíteni sem tudta a címvédő dolgát, az Egyesült Államok tükörsimán, 14-6-os győzelemmel masírozott be a fináléba, így szombaton az amerikaiakkal küzdhetünk meg a női szakág harmadik aranyérméért.

Elődöntő:

Magyarország–Hollandia 13-12 (2-3, 4-3, 5-4, 2-2)

a magyar csapat gólszerzői: Leimeter 4, Keszthelyi, Gurisatti, Garda, 2-2, Máté, Vályi, Parkes 1-1

További eredmények: elődöntő:

Egyesült Államok–Olaszország 14-6 (3-0, 3-2, 4-1, 4-3) alsóház (Szeged):

a 9. helyért:

Kanada–Új-Zéland 20-11 (4-1, 5-1, 6-5, 5-4) a 11. helyért:

Kazahsztán–Argentína 12-6 (4-2, 3-1, 3-1, 2-2) az 5-8. helyért:

Spanyolország–Franciaország 18-5 (3-1, 3-2, 5-1, 7-1)

Ausztrália–Görögország 16-14 (2-2, 4-2, 4-4, 2-4, 4-2 – ötméteresekkel)

Borítókép: Gurisatti Gréta öröme (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)