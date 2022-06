Remélhetőleg utólag megbánják, hogy minket kívántak

Bíró Attila viszont Kanada legyőzése után elárulta, szerinte a múltnak nincs semmi jelentősége.

– Semmit nem számít, hogy az utóbbi időben jó volt a hollandok elleni mérlegünk. Megújult csapatok jöttek ide, a mienk sem ugyanaz, mint amilyen az elmúlt években volt és az övéké is változott. Kompakt, jó játékosokból álló csapatról van szó, amely lemosta a görögöket a negyeddöntőben. Láttam három negyedet belőle. Nyilvánvalóan félni nem fogunk tőlük, de nagyon komoly fegyvertény lesz, ha meg tudjuk verni őket. Bízom benne, hogy nyerni fogunk, de a negyeddöntőhöz hasonlóan idegőrlő és szoros meccsre számítok – ismerte el a szövetségi kapitány.

Vályi Vanda is egyetért Bíróval: – Ennél százszor keményebb mérkőzés lesz, már csak amiatt is, hogy elődöntőről van szó. Az utóbbi időben mindig megvertük a hollandokat, de ettől még nem egyértelmű, hogy most is nyerni fogunk.

Feltehetően a hollandok is hasonlóképpen állnak a mérkőzéshez, ugyanis az Ausztrália–Magyarország negyeddöntő előtt arról beszéltek, hogy inkább a mieinket szeretnék ellenfelüknek a legjobb négy között, pedig – az olimpiát leszámítva – az ausztrálok ellen több sikerélményük volt az elmúlt években. Remélhetőleg utólag megbánják, hogy minket „választottak”.

A Magyarország–Hollandia elődöntőre 21 órakor kerül sor a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában (tv: M4 Sport), míg a másik ágon Olaszország–Egyesült Államok mérkőzést rendeznek 16 órától. Emellett helyosztók is lesznek csütörtökön:

A 9-12. helyért (Szeged)

Argentína–Kazahsztán 17.00

Új-Zéland–Kanada 18.30

Az 5-8. helyért (Hajós uszoda)

Franciaország–Spanyolország 14.30

Ausztrália–Görögország 19.30

Borítókép: Bíró Attila szövetségi kapitány az Ausztrália elleni negyeddöntőn (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)