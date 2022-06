Muszáj elfelejteni a fáradtságot a világbajnoki selejtezőkre

A fáradtság többször előjött a válogatott tegnapi sajtótájékoztatóján. A jelen lévő játékosok a kapitánnyal együtt azt hangoztatták, hogy ezzel most nem lehet törődni – hivatkozni rá pedig még kevésbé –, mert a válogatottság megtiszteltetés, aki egy egész országot képvisel, az nem nyavalyoghat holmi fásultság vagy kisebb fájdalmak miatt. Keller Ákos ugyan a múlt héten odaszúrt a hosszú és sűrű program miatt a szövetségnek, amely egyébként belátta, hogy tényleg túl nagy a játékosok leterheltsége a hazai és a nemzetközi porondon, és ezért a következő bajnokság kiírásából törölte a bajnokság középszakaszát.

Mindenesetre tény: a pénteki ellenfél, Portugália három hete készül a pénteki vb-selejtezőre, két edzőmérkőzést is lejátszott, a mi válogatottunk kerete pedig hétfőn állt össze, a bajnoki döntő miatt nem is volt más lehetőség. A szombathelyiek mellett a honosított amerikai Mikael Hopkins is később érkezett meg a többieknél, Párizsban lekéste a csatlakozást, és csak kevéssel éjfél előtt várható a landolása Ferihegyen.

Az pedig biztos, hogy nem szokványos nyár előtt áll a férfiválogatott. Ha a papírformának megfelelően megszerzi a harmadik helyet a csoportjában a világbajnoki selejtezők második körében, akkor már augusztusban játszania kell két találkozót a harmadikban, szeptember 1-jén pedig Kölnben Bosznia-Hercegovina ellen megkezdi az Európa-bajnokságot, amelyen a bosnyákok mellett a címvédő, Luka Doncicot is felvonultató Szlovénia, az olimpiai ezüstérmes Franciaország, az NBA-sztárokat ugyancsak bevető Litvánia és a házigazda Németország ellen játszik majd a csoportkörben.

Fotó: Mirkó István

A kulcsmeccs azonban egyelőre a pénteki, budapesti találkozó a még nyeretlen portugálokkal: ha győzünk a Tüskecsarnokban – ami idegenben sikerült ellenük –, akkor már matematikailag is biztos a harmadik hely, ha kikapunk, akkor szurkolnunk kell, hogy az ellenfél június 4-én hazai pályán ne múlja felül Montenegrót. Mi aznap a franciák vendégei leszünk, ott a két pont megszerzése csodaszámba menne.

Bár már spanyol bajnoki aranyéremmel véget ért a legmagasabban jegyzett magyar kosárlabdázó, Hanga Ádám idénye, a Real Madrid sztárja kisebb sérülés miatt óvatosságból kihagyja ezt a két selejtezőt, de augusztus elején ő is ott lesz majd az Eb-re készülő keretben.

– Ha nem is lennének objektív okok, amelyek miatt most nem tud jönni, én javasoltam volna neki, hogy hagyja ki ezt a két mérkőzést – mondta róla Ivkovics Sztojan. – Az a mennyiségű utazás és meccs, ami most mögötte van, nagyon megvisel egy sportolót. A sokkal alacsonyabb szinten játszó Falco-játékosoknál is láthatjuk, hogy jóval kevesebb utazással is mennyire kimerültek egy ilyen szezon után, ami sérülésveszélyes.

A kihívás tehát nem lebecsülendő: pénteken tökéletesen harcra kész állapotban kell a fáradt sereget a csatába küldeni.



A magyar keret: Allen Rosco, Benke Szilárd, Eilingsfeld János, Ferencz Csaba, Filipovity Máté, Golomán György, Mikael Hopkins, Keller Ákos, Lukács Norbert, Perl Zoltán, Pongó Máté, Somogyi Ádám, Szabó Zsolt, Váradi Benedek, Vojvoda Dávid.

Borítókép: Vojvoda Dávid pontos dobásaira nagy szükség lesz (Fotó: Mirkó István)