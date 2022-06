Női válogatottunk „edzőmeccsel”, a férfi rangadóval nyit

Hosszú ideje jutott a vizes világbajnokság öt nap múlva kezdődő vízilabdatornájára való felkészülésre női vízilabda-válogatottunknak. Az OB I a hölgyek számára már április végén lezárult, azóta a Világliga európai döntőjében a negyedik helyet érte el Bíró Attila csapata, majd a szövetségi kapitány tanítványaival Erdélyt is megjárta. A székelyföldi túrán még a csapategység erősítésén volt a hangsúly, a hazatérés után pedig kezdetét vette a fizikai felkészülés időszaka, Veszprémben, majd Szegeden készült a keret, Ausztráliával, valamint az olimpiai és világbajnoki címvédő Amerikai Egyesült Államokkal játszott edzőmeccseket.

A tokiói ötkarikás játékokon bronzérmet szerzett csapatunk jövő hétfőn Kolumbia ellen mutatkozik be a tornán. A világbajnoki újonc aligha szól bele majd a „nagyok” dolgába az A csoportban, a következő két meccsen, Olaszország és Kanada inkább fejtörést okozhat a magyar válogatottnak. Keszthelyi Ritáék legutóbbi tétmeccsüket éppen a taljánok ellen játszották, és 10-9-es vereséget szenvedtek tőlük a Világliga bronzmérkőzésén, tavaly, az olimpiai kvalifikációs tornán viszont három góllal legyőzték őket. A megfiatalított olasz csapat a legutóbbi vb-n, 2019-ben Kvangdzsuban a hatodik helyen végzett, és 2015 óta vár világbajnoki éremre, míg a kanadai ennél is régebben, 2005-ben hazai környezetben állhatott a legutóbb dobogóra. Kvangdzsuban a kilencedik lett, Budapestről ugyanakkor jó emlékeket őrizhet, hiszen negyedikként zárt 2017-ben. Ahogy az olaszok, úgy a kanadaiak ellen is általában szoros mérkőzéseket játszik a magyar válogatott, a legutóbbi két összecsapásból egyet az észak-amerikaiak, egyet a mieink nyertek.