A bronzéremért vívhat a férfipárbajtőr-válogatott az egyiptomi vb-n

A Siklósi Gergely, Koch Máté, Nagy Dávid, Andrásfi Tibor négyes a dél-koreaiak elleni negyeddöntős sikert követően a címvédő franciákkal mérkőzött meg. Az ütközet az utolsó percekig szoros volt, bár szinte végig a franciák vezettek. Nagy Dávid, 2-1-re kapott ki az egyéniben világ- és Európa-bajnok Yannick Boreltől, majd Siklósi 6-4-re a Kairóban kedden győztes, tavaly olimpiai bajnok Romain Cannone-tól. Andrásfi viszont javított a helyzeten, mert 4-1-re megverte Alexandre Bardenet-t, akit aztán le is cseréltek. Cannone Nagyot is legyűrte 8-6-ra, majd Koch 2-2-t vívott Borellel, Siklósi pedig 4-4-et Alex Favával. Az utolsó kör előtt 21-23 volt az állás. Cannone aztán a harmadik asszóját is megnyerte, mégpedig 4-3-ra Andrásfi ellen, pedig az első tusokat utóbbi adta, és ezekkel menet közben 23-23-nál egyenlített. A Nagy–Fava-párharc 6-5-ös francia sikerrel zárult, majd 29-33-as állásnál következett a 2019-ben világbajnok, tavaly olimpiai ezüstérmes Siklósi és Borel asszója. A hátrány miatt sok idő nem volt az óvatoskodásra, nem lehetett kivárásra menni, és bár az elején a magyar párbajtőröző közelebb került ellenfeléhez, azután Borel adott fontos tusokat, a végéhez közeledve pedig nyolc találatig növelte a különbséget. Az utolsó asszó 12-8-lett a francia javára.

A magyar válogatott 45-37-re kikapott a franciáktól, a bronzmérkőzésen az olimpiai bajnok Japán lesz az ellenfele.

Borítókép: Az érem még meglehet (Fotó: Facebook/Hunfencing.hu)