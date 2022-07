A Celtic csábította, de a Fradi kulcsembere a klubnál marad

– Teljes a keret? Lehetnek még érkezők, távozók?

– Jelenleg minden poszton megvan a megfelelő versenyhelyzet, és az összetétel alapján különböző játékrendszerekben tudunk futballozni. De végérvényesen nem tudom kijelenteni, hogy nem lesznek már változások. Sok idő van még az átigazolási időszak végéig.

– A marokkói Ryan Mmaee iránt a Celtic érdeklődött élénken. Ebből az üzletből lehet még valami?

– Nem. Ő a sérüléséből épül fel éppen, várjuk, hogy megfelelő állapotba kerülve a segítségünkre legyen. Az év végi katari világbajnokság előtt szinte kizárható, hogy távozzon.

– Tokmac Nguen megtartása mekkora siker?

– Óriási! Minden szempontból. Ez is mutatja, hogy a klub az elmúlt években milyen fejlődésen ment keresztül, egy ilyen képességű játékosnak továbbra is szakmai perspektívát tudunk kínálni. A lehetőségeinkhez mérten nagyon jó ajánlatot tettünk elé, különben esélyünk sem lett volna a többiekkel szemben, de ez esetben legalább ilyen fontosak voltak az emberi kapcsolatok. Az sem mellékes, hogy ezek a futballisták tiszteletet kapnak a klubban, s érzik, hogy a szurkolók is becsülik őket.

– Tehát kijelenthetjük, ha az anyagiakon múlik, Tokmac Nguen már nem a Ferencváros futballistája?

– Egyértelműen. A miénknél lényegesen kedvezőbb ajánlatokat győztünk le.

Borítókép: Hajnal Tamás (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)