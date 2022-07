A felmentett volt FIFA-elnököt megérintette Orbán Viktor üzenete

– Köszönöm, nem én nyertem, hanem a futball – fogalmazott Joseph Blatter a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjúban, amelyben az Orbán Viktortól kapott üzenetről is szót ejtett:

Százával jöttek az sms-ek és e-mailek, de kaptam ötven-hatvan levelet, levelezőlapot, sőt virágcsokrokat is. És hadd mondjam el, mekkora megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke is személyesen írt nekem, ráadásul mint a barátjának. Én is úgy szólítottam meg őt a válaszban, hogy »Kedves barátom, Viktor«. Gratulált nekem és hozzátette, mindig is tudta, hogy végül győz az igazság. Én pedig megírtam neki, hogy az üzenete mélyen megérintett.

Mint ismert, Blatter 2015-ig volt a FIFA, Platini pedig az UEFA elnöke, mindkettejüket az abban az évben kibukott korrupciós ügy buktatta meg. Azzal vádolták őket, hogy megkárosították a FIFA-t kétmillió svájci frankkal, amelyet Platini 2011-ben kapott az 1998 és 2002 között végzett tanácsadói munkájáért. Az ügyészség júniusban húsz hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kért mindkét vádlottra, és Platinire 2,2 millió svájci frankos pénzbírság is várt.

A védelem és a vád abban egyetértett, hogy a játékosként háromszoros aranylabdás, BEK-győztes, Európa-bajnok, vb-harmadik Platini valóban adott tanácsokat a kérdéses időszakban, és a két fél 1999-ben írt is erről szerződést évi háromszázezer svájci frankos javadalmazásról. Abban viszont már eltértek az álláspontok, hogy mi alapján érvényesítette az UEFA-t 2007 és 2015 között irányító egykori francia világsztár a kétmillió svájci frankos követelést 2011-ben. Blatter és Platini azzal védekezett, hogy szóbeli megállapodást kötöttek erről korábban.

A hétéves procedúra július 8-án azzal zárult, hogy a svájci szövetségi büntetőbíróság Platinit és Blattert is felmentette az ellenük indított korrupciós ügyben. Nem tudták ugyanis rájuk bizonyítani a csalást, a bíróság szerint Platini az írásos szerződés szerint méltatlanul alacsony javadalmazásban részesült, aminek indokolt volt a szóbeli kiegészítése.