Lehet, hogy csaltak Platiniék, de nem tudták rájuk bizonyítani

Kronológia 2015. május: Hét FIFA-tisztviselőt tartóztattak le zsarolás, csalás és pénzmosás vádjával. A svájci hatóságok külön bűnügyi nyomozást is indítottak a 2018-as és 2022-es világbajnokság pályázatáról. 2015. május 29.: Blattert ötödszörre is megválasztják a FIFA elnökévé, miközben a letartóztatások és korrupciós vádak miatt a szervezet a támadások kereszttüzébe kerül. 2015. június 2.: Blatter lemond posztjáról, de továbbra is vezeti a FIFA-t, amíg rendkívüli kongresszus nem választanak új vezetőt. 2015. július: Platini, az UEFA elnöke bejelent, hogy indulni kíván a FIFA elnöki posztjáért. 2015. szeptember 24.: Svájc főügyésze büntetőeljárást indít Blatter ellen tisztességtelen gazdálkodás miatt. Azzal gyanúsítják, hogy 2011-ben tisztességtelenül fizetett kétmillió svájci frankot Platininek. 2015. október 8.: A FIFA 90 napra felfüggeszti Blattert és Platinit. 2015. december 21.: A FIFA Etikai Bizottsága nyolc évre felfüggeszti Blattert és Platinit minden futballal kapcsolatos tevékenységtől. 2016. január 8.: Platini visszavonja jelöltségét a FIFA elnöki posztjára. 2016. február 24.: Fellebbezés alapján a két felfüggesztés hat évre csökken. 2016. február 26.: Gianni Infantinot, az UEFA főtitkárát megválasztják a FIFA elnökévé. 2016. május 9.: Platini eltiltását hatról négy évre mérséki a Sportdöntőbíróság (CAS). 2016. december 5.: Blatterre hatéves eltiltást szab ki a CAS. 2019. június 18.: Platinit letartóztatják Párizsban azzal a nyomozásssal összefüggésben, ahogy a 2022-es világbajnokság rendezését Katarnak ítélték oda. Platini tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el. A kihallgatása után elengedték. 2019. december 11.: A FIFA bejelenti, hogy jogi lépéseket tesz a Platininek jogosulatlanul kifizetett kétmillió svájci frank visszaszerzése érdekében. 2020. március 5.: Platini elveszti az Emberi Jogok Európai Bíróságához a négyéves eltiltása ellen benyújtott fellebbezését. 2020. szeptember 1.: Blattert kihallgatja a svájci főügyészség a Platininek fizetett összeg miatt. 2020. november 2.: Svájcban büntetőeljárás indul Platini és Blatter ellen csalás miatt. 2022. július 8.: A svájci Szövetségi Büntetőbíróság a déli Bellinzona városában felmenti Blattert és Platinit.