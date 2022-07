Csak egy olimpiai bajnok a világbajnoki keretben

A kajak-kenus csapatbemutatót megtisztelte jelenlétével Schmidt Ádám is. – Az átlagosnál is hevesebben ver a szívem, a háromszoros olimpiai bajnok feleségem, Kovács Katalin révén szorosabb viszony fűz a sportághoz. Rengeteg viadalt szurkolhattam végig, a sok élménynek hála őszinte rajongója lettem a magyar sport zászlóshajójának – beszélt a sportág iránti elkötelezettségéről a nyilvánosság előtt talán most először a sportért felelős államtitkár.

Majd Hüttner Csaba szövetségi kapitány vette át a szót, s ecsetelte azt a körülményt, amely a válogatók után kialakult, miszerint a válogatottban kivételesen egyetlen olimpiai bajnok, Kopasz Bálint található, aki két – egyaránt olimpiai – számban indul. Ki ne tudná, kajak egyes 1000 méteren szerezte az olimpiai aranyérmét, ám nem ő a világbajnoki címvédő, hiszen szeptemberben, a dániai világbajnokságon a portugál Fernando Pimenta visszavágott neki a tokiói vereségért, Kopasz „csak” második lett.