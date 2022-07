Íme a munkanélküli magyar válogatott labdarúgók „álomcsapata”!

Nagy Dániel fiatalon a német Hamburgban is megfordult, itthon a Fradit és az Újpestet is megjárta, az utóbbi együttesből került be a válogatottba Bernd Storcknál 2017-ben, de két meccsnél több nem jutott neki. Legutóbb Mezőkövesden szerepelt, de tavasszal már nem is vették számításba, most pedig, 31 évesen már aligha lesz neki sokkal feljebb.

Nikolics Nemanja nehezen fogadta, hogy a Fehérvár a nyáron elköszönt tőle.

A 34 éves csatár az elmúlt idényben lett a Vidi történetének legjobb élvonalbeli góllövője a legendás Szabó Józsefet megelőzve (113 vs. 111 gól), de csapatkapitányként sem maradhatott.

A 43-szoros válogatott csatár iránt Ciprusról érdeklődtek, aligha marad csapat nélkül.

Tavaly ősszel úgy tűnt, hogy Ugrai Roland az NB I-es gólkirályi címre is benyújthatja az igényét, hiszen az újonc Debrecenben nyolc forduló alatt hétszer volt eredményes. Aztán elfogytak a gólok, az erős kezdés után végül csak tíz találattal zárta az idényt. A DVSC az idény végén jelentette be, hogy az ötszörös válogatott, 29 éves támadó nem hosszabbít szerződést, új kihívásra vágyik. Hogy ezt hol találja meg, az cikkünk megjelenéséig nem derült ki.

Borítókép: Nikolics Nemanja a Fehérvár mezében (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)