Hivatalos: Ádám Martin Dél-Koreában folytatja a pályafutását

Hétfő reggel megírtuk, hogy a magyar gólkirály, Ádám Martin már nem szerepel a Paks keretében. Hamar követte ezt a hivatalos bejelentés: az Ulszan Hyundai a hivatalos felületein üdvözölte új magyar támadóját.

– Fogalmazzunk úgy, nem vagyok egy izgulós típus, inkább azt mondom, nagyon vártam már ezt az új lehetőséget. A koreai bajnokság nagyon erős, fizikailag különösen, ami nekem a legjobb. Az biztos, hogy kell egy kis idő, amíg hozzászokom az új kultúrához és a bajnoksághoz. Türelmesnek kell lennem magammal szemben, de erre fel vagyok készülve. A lényeg az, hogy ha be tudok illeszkedni és meg tudom szokni a kinti életet, nem lesz baj, futballozni biztosan nem felejtek el. Nem fogom most azt mondani, hogy innen szeretnék visszavonulni, de úgy gondolom, Dél-Korea tökéletes állomáshely a pályafutásom ezen szakaszában, és innen feljebb tudok még lépni. Teljesen őszinte leszek, ez az egy igazán komoly ajánlatom volt. De nem gondolom, hogy bármit bánnom kellene, egy erős bajnokságba lépek tovább, egy olyan csapatba, amely vezeti a bajnoki tabellát. Ha itt is rúgok harmincegy gólt, valószínűleg tudok még feljebb lépni – fogalmazott a Nemzeti Sportnak a támadó, aki harmincegy találattal nyerte a gólkirályi címet az NB I legutóbbi idényében. Ádám Martint Marco Rossi biztosította róla, hogy támogatja ezt a klubváltást.

Az Ulszan vezeti a jelenleg is zajló koreai pontvadászatot, 2012-ben és 2020-ban pedig megnyerte az ázsiai Bajnokok Ligáját is.

– Négy kiemelt szempontunk volt Ádám Martin átigazolásánál. Az első, hogy a magyarnál mindenképpen erősebb bajnokságban próbálhassa ki magát. A második, hogy egy olyan csapathoz kerüljön, amely saját bajnokságában domináns, azaz sokszor kerül az ellenfél kapuja elé. A harmadik, hogy megfelelő mennyiségű játéklehetőséghez jusson. A negyedik szempont a pénz volt, hiszen egy huszonnyolc éves játékosnál erről sem szabad elfeledkezni. A felsorolt szempontok itt mind teljesültek – értékelte a klubváltást Papp Gábor, Ádám Martin menedzsere.

Borítókép: Ádám Martin (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)