Marco Rossi és Orbán Viktor előtt győzött a Sepsiszentgyörgy

Marco Rossi „testvérlátogatáson”

Másik különleges vendége is volt a Sepsi OSK kupameccsének. A Sepsiszentgyörgytől 35 kilométerre fekvő Tusnádfürdőn zajló Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborba – közismert nevén Tusványosra – élménybeszámolóra érkezett Marco Rossi. A Buzánszky Jenő Sportteraszon zajló beszélgetést tömegek hallgatták végig, a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya pedig talán azóta is igyekszik értelmezni, miként is lehetséges az, hogy Budapesttől több mint 700 kilométerre egy másik magyar világba csöppent. A nap folyamán Rossi ellátogatott a csíksomlyói kegytemplomba is, és természetesen nem hagyta ki az esti meccset sem, a Sepsi OSK edzője, Cristiano Bergodival ugyanis nemcsak honfitársak, hanem évfolyamtársak is voltak a covercianói edzőiskolában.