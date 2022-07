A Puskás Akadémia edzője már nem mer a továbbjutásról beszélni

– Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez, amihez sajnos mi is hozzájárultunk a hibákkal, amiket elkövettünk a gólok előtt. Nem erre készültünk, sőt azzal a fegyverrel szerettük volna megverni az ellenfelet, ami aztán a vesztünket okozta – nyilatkozta Hornyák Zsolt, miután a Puskás Akadémia 3-0-ra kikapott a portugál Vitoria Guimares otthonában, a párharc első mérkőzésén.

– Nagyon sok helyzetet kihagytunk, ami nem jó egy ilyen meccsen, amelyen hátrányba kerültünk – tette hozzá a felcsútiak vezetőedzője. – Főleg labdakihozatalban sokat hibáztunk, és ebből kétszer komolyan megbüntetett minket az ellenfél. Amikor az átmenetekben már jobbak voltunk, 2-0-nál, két helyzetet is kihagytunk, amiket be kellett volna rúgni. Mondtuk, hogy 100 százalékos teljesítményre lesz szükségünk, de sajnos a kulcsembereink közül Baluta és Van Nieff is nagyon átlagosan játszottak. Egy ilyen erős ellenfél ellen ez fékezte a támadójátékunkat. Van még egy mérkőzés, 3-0-ról reálisan kell nézni a helyzetünket, próbálunk jobban helytállni, ha aktívabbak és pontosabbak leszünk, lehet, hogy tudunk jó eredményt elérni, de a 3-0 után nem mernék a továbbjutásról beszélni.

A Fehérvár hátrányból fordítva nyert 4-1-re hazai pályán az azeri Gabala ellen. Michael Boris vezetőedző nem volt teljesen elégedett, szerinte sokat számított a félidei videós elemzés:

– Az első húsz percben, gyakorlatilag az ivószünetig nem igazán találtuk a teret, nagyon sok labdaérintéssel tudtuk csak felhozni a labdát, utána nagyon jól jött, hogy sikerült még a félidő vége előtt kiegyenlítenünk és 1-1-es döntetlennel szünetre mennünk. Utána bejött a videóelemző és megmutatta, hogy tudunk hatékonyabbak lenni. A második félidőben a pontrúgásból szerzett gól indított meg minket. A mérkőzés előtt aláírtam volna ezt az eredményt, mostantól pedig végig a visszavágóra fogunk összpontosítani – fogalmazott a német edző.

A harmadik magyar Ekl-csapat, a Kisvárda története első nemzetközi mérkőzését nyerte meg idegenben 1-0-ra a kazah Kajrat ellen. Az ivószünet fontosságát Török László vezetőedző is kiemelte:

– Azt kell mondjam, nagyon jókor jött az ivószünet számunkra, hiszen előtte két-három jó lehetőségünk volt, és mondtuk, ha türelmesebben játszunk, akkor van esélyünk a gólszerzésre. A félidőben kicsit megpihentünk, megnyugodtunk és még koncentráltabban mentünk ki a második félidőre és ez meg is mutatkozott, góllá érett. Természetesen amikor az ellenfél el tudott jönni a kapunkig, akkor nagyon veszélyesen futballoztak, de a mi gólunkat is egy remekül felépített támadás előzte meg.

Borítókép: Hornyák Zsolt a Guimares–Puskás meccsen a Konferencia-ligában (Fotó: Puskás Akadémia)