Olasz győzelem a szuper tehetségek párharcában

Nem kezdett valami acélosan az ötödik kiemelt Carlos Alcaraz a nála szűk másfél évvel idősebb és 10. kiemelt olasz Jannik Sinner ellen, miután az első játszmában mindössze egyszer – először – tudta hozni az adogatását, fogadóként pedig még bréklabdához sem jutott, azaz meglepően simán, mindössze 32 perc alatt került szetthátrányba.

A spanyol helyzete a második játszmában sem javult lényegesen, hiszen ezúttal csak az első adogatását nem tudta hozni, ám ez is elég volt Sinnernek, hogy 6:4-re elvigye ezt a felvonást.

A harmadik játszmában viszont már nem hagyta magát brékelni a spanyol – igaz, Sinner sem –, mindketten többször is semmire hozták adogatójátékaikat, következésképpen jöhetett a rövidítés. Ebben pedig Sinner előbb elvesztette az adogatását, majd három játszmalabda kihagyása után elpuskázott két meccslabdát, végül Alcaraz 9:8-nál kihasználva negyedik játszmalabdáját, szépített.

A negyedik felvonásban viszont ismét az olasz diktált és irányította a játékot, és miután 2:1 után a meccs során negyedszer is elvette Alcaraz szervajátékát, meg is tartotta előnyét, s 5:2-nél ismét meccslabdákhoz jutott, ám a spanyol mindhármat hárítva maradt életben. Mindössze a következő játékig, Sinner ugyanis a mérkőzésen hatodik alkalommal is meccslabdához jutott, és ezt már nem hibázta el, így pályafutása során először jutott Wimbledonban a legjobb nyolc közé.

Wimbledon, férfiegyes, nyolcaddöntő: Sinner (olasz, 10.)–Alcaraz (spanyol, 5.) 6:1, 6:4, 6:7, 6:3.

Borítókép: Sinner jobb volt, mint Alcaraz (Fotó: Europress/AFP)