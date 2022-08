A Debrecen védelme nagyon sokat segített a Mezőkövesdnek

Két nyeretlen csapat találkozott egymással, ráadásul a Mezőkövesd a tabella utolsó helyén állva érkezett erre a mérkőzésre. A Debrecen még nem is vesztett, de ez a három döntetlen aligha tette boldoggá a Loki híveit, ugyanakkor a Mezőkövesd még gyengébben rajtolt: egy Újpest elleni döntetlent követően kikapott Kisvárdán és Kecskeméten is. Supka Attila vezetőedző a klub honlapján nyilatkozva elmondta, nem érti a történteket, mert az ausztriai edzőtáborban elvégzett munka után ő úgy látta, nagyon is rendben és egyben van a csapata.