Az anyák után a fiúk is egymás ellen játszottak

Az első fordulóban jó barátja, korábbi társa a carsoni USTA edzőközpontjában, a 10. helyen kiemelt Taylor Fritz volt az ellenfele. A végeredmény meglepően simán alakult: ugyan az első szettet a jóval esélyesebb Fritz nyerte 7:6-ra, de Holt fordított, 7:6, 6:3, 6:4-re nyerte meg a második, a harmadik és a negyedik szettet.

Majd kiment ünnepelni az édesanyjához, aki nem akárki: a korábbi kétszeres US Open-győztes, a Flushing Meadowsban 1979-ben és 1981-ben is diadalmaskodó Tracy Austin. A legyőzött édesanyja kisebb nyomot hagyott a sportág történetében, de érdekes adalék, hogy Kathy May, a korábbi top 10-es játékos többször is edzőpartnere volt Austinnak. Nem találják ki, hogy hol: Carsonban. Ott, ahol később a gyerekeik is együtt edzettek.

Borítókép: Holtnak az édesanyja, a kétszeres US Open-győztes édesanyja is gratulált (Fotó: Getty Images)