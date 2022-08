Béke még nincs, vizsgálóbizottság alakult az öttusázóknál

Lapunk is beszámolt arról, hogy a július végi alexandriai világbajnokság után Tibolya Péter, az UTE szakosztályvezetője, a vb-n második helyen végzett Gulyás Michelle edzője kijelentette, hogy a továbbiakban nem hajlandók együttműködni Kállai Ákos szövetségi kapitánnyal. A versenyző és felkészítője arra is panaszkodott, hogy a kapitány nem látogatja a klubedzéseket. Tibolya arról is beszámolt, hogy Gulyás az egyik edzőtáborból sírva hívta fel őt azzal, hogy a kapitány olyanokat terjeszt róla, amik nem igazak. Kállai Ákos véleményére is kíváncsiak voltunk, de ő nem kívánt a nyilvánosság előtt megnyilvánulni. Gallai István főtitkár szerint a nyugalom szolgálja a hazai öttusasport érdekét. A székesfehérvári Eb után kell érdemben foglalkozni a személyi ellentétekkel.