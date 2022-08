Háromszáz méterrel a cél előtt érték utol a magyar szökevényt

A Mansle és Poitiers közötti 185,1 kilométeres etapot Fetter Erik az 53. helyen zárta, de nem sok hiányzott ahhoz, hogy ő haladjon át elsőként a célvonalon. Íme, a beszámolója:

– Hatalmas harc volt a szökésbe kerülésért. Körülbelül hatvan kilométer után gondoltam, hogy rápróbálok én is, és egyedül, nagy küzdelmek árán sikerült kialakítanom a végső szökést. Először egy norvég kerékpáros tudott velem jönni, és úgy nézett ki, hogy ketten leszünk. Aztán láttuk, hogy még hárman jönnek mögöttünk, őket és végül még egy versenyzőt megvártunk, és így lettünk hatan a szökésben, és kezdtünk el együtt dolgozni. A mezőny folyamatosan kontroll alatt tartott minket, nem engedtek nekünk túl nagy előnyt, jól össze kellett dolgoznunk. Az utolsó negyven nagyjából egy körpályán zajlott, egy ötszáz-hétszáz méter hosszú, meredek kaptatóval. Ezen az utolsó körnél elkezdtünk keményen és gyorsan menni, hogy ha tudunk, akkor hazaérjünk, és közülünk kerüljön ki a győztes. Hat-hét kilométerrel a cél előtt volt a kaptató, itt egy óriásit támadtam, mert a mezőny már nagyon közel volt, fél percre tőlünk. Sikerült elszakadnom, és az utolsó hat kilométert egyedül tehettem meg a végső győzelemért. Sikerült egész jól magam mögött tartani a mezőnyt egyedül, ami nem volt egyszerű, mert hatalmas szél volt, és onnantól kezdve sík volt végig a célig. Kicsin múlott, hogy hazaérjek, és nyerjek, mert csak körülbelül háromszáz méterrel a cél előtt ért utol a mezőny. Lehettem volna szerencsésebb, nagyon közel volt a győzelem – mondta el Fetter Erik, aki a Tour Poitou-t teljesítő 115 versenyző között az összesítésben az 55. helyen végzett, de a fiatalok értékelésében bekerült az első tízbe, a kilencedik helyen zárt. Az ötnapos versenyt a svájci Stefan Küng (Groupama–FDJ) nyerte meg.

Fetter Erik itt a szökevénycsoport második helyén teker:

Az EOLO–Kometát erősíti a 26 éves Dina Márton is – ő tavaly indult a Giro d’Italián –, az istálló utánpótláscsapatába pedig idén bekerült a 16 éves Feldhoffer Bálint és a 17 esztendős Pollner Balázs. Az EOLO–Kometa kommunikációs ügynöksége, a Próbakő Kommunikáció arról számolt be, hogy a fiatalok a télen két spanyol edzőtáborral indítottak, az egyik Pintóban, a csapat központjában volt, a másik pedig Olivában. Ezek a csapatépítés és az együtt tekerés gyakorlása szempontjából is kiválóak, hiszen egyébként inkább csak a versenyeken találkoznak a csapattagok. Az edzés mellett számos témában szerveznek nekik ilyenkor előadásokat, megbeszéléseket is, amikből elmondásuk szerint is sokat tanulhatnak a sportágról.

Pollner Balázsnak sajnos szerencsétlenül alakult a kezdőidőszak, mert az oltás utáni lábadozás és sérülés miatt a szezon első versenyeit ki kellett hagynia, és csak nehezen jött vissza a formája. Júniusra kezdett megerősödni, és ekkor az utánpótlás országúti országos bajnokság U19-es egyéni időfutamát meg is nyerte, a mezőnyversenyen pedig második lett. Az időfutamon uralták a dobogót az EOLO–Kometa versenyzői, hiszen Feldhoffer Bálint a dobogó harmadik fokára állhatott. Pollner a július végi Vuelta Ciclista a Valladolid spanyol versenyen megszerezte az összetettben legjobb elsőévesnek járó mezt. Feldhoffer Bálint a legszívesebben egy háromnapos portugál versenyre, a Vuelta a Loulé-ra emlékszik vissza, amelyen sokat viselhette a legjobb fiatalnak járó mezt, és hajszálon múlt, hogy ez nem maradt végleg az övé.

A kellő szigor és reális elvárások mellett gyakoriak a poénok és nem fukarkodnak a dicsérettel sem a csapatvezetők, sem a csapattagok – mondta el Feldhoffer. A WhatsAppra minden nap kapnak üzeneteket spanyol vagy angol nyelven. Mivel sok spanyol van a csapatban, így hétköznapibb témákról gyakrabban beszélnek spanyolul, de a versenyekkel kapcsolatosakat mindig megosztják angolul is. Az angolnyelv-tudás elvárás egy kerékpárversenyző esetében, de érdemes a csapat nyelvével is ismerkedni. Pollner Balázs kiemelte, mennyire örülnek és értékelik csapattársaik és vezetőik, ha a saját anyanyelvükön szólnak hozzájuk.

