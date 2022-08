Hazai pályán vereséggel mutatkozott be Ricardo Moniz

Vasárnap kora este a Zalaegerszeg és a Kisvárda találkozója előtt Dragóner Attila, a házigazda sportigazgatója köszöntötte Demjén Patrikot, a csapat kapusát, aki az előző fordulóban a századik meccsén védett a ZTE kapujában. A zalaiak elsőnek kisorsolt otthoni találkozóját a Ferencváros kérésére elhalasztották, így Ricardo Moniz hazai tétmeccsen most mutatkozott be a kék-fehérek kispadján. Amúgy a ZTE az egyetlen csapat az NB I mezőnyében, amely a mostani kiírásban idegenben győzni tudott, még a nyitányon verte meg 1-0-ra a Honvédot, és legutóbb Újpesten is csak másodpercek választották el az újabb vendégdiadaltól, a vége így 1-1 lett.

Két kisvárdai helyzetet hoztak az első percek, mindkétszer Demjén védett, másodszor bravúrral. Ezt követően sokáig inkább csak a két tizenhatos között zajlott a játék, majd a 27. percben vezetéshez jutott a Zalaegerszeg: az elcsúszó Kravcsenko kézzel beleütött a labdába a büntetőterületen belül, a tizenegyesből pedig Tajti a léc alá bombázott – 1-0. Annyira egyértelmű volt a szabálytalanság, hogy még a VAR-ra sem volt szükség, senki sem vitatta az ítéletet.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Azonnal érkezett a válasz, három perccel később a tizenhatoson belülre érő Leonit Szankovics buktatta, ez is tizenegyes volt, és Camaj nagy erővel a kapu közepébe lőtt – 1-1. Hamarosan újra vezethetett volna a ZTE, de Tajti szabadrúgása után Huszti az ötösről a jobb vállával a bal kapufát találta el.

A második félidőt is a Kisvárda kezdte jobban, aminek az 57. percben meg is lett az eredménye: egy jobbról beadott labda az érkező Melnik elé pattant ki, ő pedig egyből, 14 méterről jobb külsővel a bal alsó sarokba lőtt – 1-2. Ricardo Moniz hármat is cserélt egyszerre, és rögtön nagy ziccer alakult ki a vendégek kapuja előtt, de kimaradt. Próbált nyomni a hazai csapat, a Kisvárda pedig a kontrákra spekulált, mindkettő eredménytelenül. A 85. percben a VAR kérésére Bogár Gergő játékvezető kiment visszanézni egy korábbi esetet, és kiderült hogy egy előre ívelt labdánál a labda Szafranov magasra nyújtott kezét érte. Jöhetett a második várdai büntető, amelyből Melnik a jobb alsó sarkot célozta meg, Demjén nagyot nyújtózkodva védett, de a kipattanó labda visszakerült Melnik elé, ő pedig az üres kapuba bombázott – 1-3.

Ezzel eldől a három pont sorsa, a valamivel veszélyesebb vendégek megérdemelten nyertek, Ricardo Moniz pedig vereséggel mutatkozott be hazai környezetben.

NB I, 4. forduló

Péntek

Puskás Akadémia–Kecskemét 1-1 (0-1), Felcsút, Pancho Aréna, 980 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Szabó A. (öngól, 86.), illetve Szuhodovszki (3.). Kiállítva: Zeke (Kecskemét, 79.)

Vasárnap

ZTE–Kisvárda 1-3 (1-1), Zalaegerszeg, 2062 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Tajti (11-esből 27.), illetve Camaj (11-esből 30.), Melnik (57., 86.)

Vasas–Bp. Honvéd (később)

Hétfő

Mezőkövesd–Debrecen 20.00 (M4 Sport)

A Paks–Ferencváros és a Mol Fehérvár–Újpest mérkőzést későbbre halasztotta az MLSZ versenybizottsága.

Borítókép: A középpályán nagy harcot vívott egymással a két csapat (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)