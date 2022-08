A villámlás sokáig az öltözőben tartotta a csapatokat Felcsúton

Felcsúton a Pancho Arénában pénteken 20 órakor kezdődött volna a Puskás Akadémia–Kecskemét mérkőzés, de ebből nem lett semmi. 18.45-től jó fél órán át szakadt az eső, majd a csapatok bemelegítésekor csak csepergett, nem sokkal nyolc óra előtt viszont újra eleredt az égi áldás, amit vihar és villámlás kísért. Így a meccset nem lehetett elkezdeni. Folyt az egyeztetés az öltözőfolyosón Andó-Szabó Sándor játékvezető, Vad II István tartalék bíró, Juhos Attila játékvezetői ellenőr, Mucha József MLSZ-ellenőr, továbbá a két edző, Hornyák Zsolt és Szabó István között. A gyep állapota kifogástalan maradt, idővel az eső is elállt, viszont a villámlás csak később szűnt meg – háromnegyed óra csúszással kezdődhetett el a találkozó.

A 3. percben megszerezte a vezetést a Kecskemét: Banó-Szabó ment el a bal oldalon, középre passzolt, ahol Szuhodovszki tolt egyet a labdán, majd 20 méterről ballal hatalmas gólt ragasztott a léc alá (0-1). Több találat az első félidőben nem esett, fordulás után aztán a távolban megint kezdődött a villámlás. Szerencsére nem a pálya felett, így a mérkőzést nem kellett félbeszakítani. A 70. percben mindenesetre újra leszakadt az ég, nem volt könnyű játszani... A 79. percben a vendégektől a szabálytalankodó Zeke megkapta a második sárga lapját, így a pirosat is, emberelőnybe került a Puskás Akadémia. S a 86. percben ki is egyenlített: Skribek jobbról ívelte be a labdát, a menteni igyekvő Szabó Alex pedig olyan suta mozdulattal ért a labdába, hogy a csapata kapujába továbbította azt, öngól (1-1). S bár még az utolsó pillanatokban is adódtak helyzetek mindkét oldalon, maradt az 1-1.

Az NB I 4. fordulójában négy nap alatt négy mérkőzésre kerül sor, mivel a címvédő Ferencváros, valamint a Mol Fehérvár találkozóját a két csapat nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották. A zöld-fehérek Pakson léptek volna pályára, míg a piros-kékek az Újpestet fogadták volna, a két találkozó új időpontját később jelöli ki a versenybizottság.

NB I, 4. forduló:

pénteken játszották:

Puskás Akadémia FC–Kecskeméti TE 1-1 (0-1)

vasárnap játsszák:

ZTE FC–Kisvárda Master Good 17.55

Vasas FC–Budapest Honvéd 20.00

hétfőn játsszák:

Mezőkövesd Zsóry FC–Debreceni VSC 20.00

Borítókép: Ilyen körülmények közepette nem lehetett játszani... (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)