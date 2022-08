Nem kellett sokat várni az első magyar aranyra a kajak-kenu Eb-n

A pénteki programban öt finálé szerepelt, köztük két olyan számé (férfi K–4 1000 m, női K–2 1000 m), amelyet a két hete Kanadában lebonyolított világbajnokságon nem rendeztek meg.

Előbbiben a Mizsér Márk, Béke Kornél, Erdőssy Csaba, Erdélyi Tamás összeállítású magyar egység az első fináléban meg is szerezte az első érmünket, a németek és a spanyolok mögött harmadikként ért célba a magyar hajó.

– Az utolsó métereken nagyon jöttek a szerbek, a célba érkezéskor úgy éreztem, meg is előztek minket. Rövid ideig bosszankodtam, aztán viszont még nagyobb volt az öröm, amikor kiderült, hogy mégis harmadikok lettünk, ez jó bemutatkozás felnőtt világversenyen – mondta az egység tizenkilenc éves vezérevezőse, Mizsér Márk.

Még jobb eredményt ért hozott a második finálé: Kőhalmi Emese és Rendessy Eszter aranyérmet nyert Magyarországnak.

– Ha valaki tavasszal ezt mondja nekem, biztos, hogy kinevetem – felelte a boldog Rendessy Eszter, amikor a két hete egyesben nyert vb-ezüstjére és a mostani aranyra reagált. És ne felejtsük, az Európa-bajnokságnak messze még a vége…

A harmadik döntőben sem maradtunk érem nélkül: C–2 1000 méteren Adolf Balázs és Fejes Dániel bronzérmet nyert, míg C–1 500 méteren Balla Virág negyedik helyen ért célba, éppúgy, mint a világbajnokságon. – Nem vagyok elégedett, mert úgy számoltam, hogy az első kettőben leszek, hiszen a vb-n az ukrán mellett két Európán kívüli versenyző előzött meg. De ez a csalódást erőt és lendületet fog majd adni, amikor elkezdem a következő téli felkészülést – fogalmazott futama után Balla.

A versenynap utolsó döntőjében Varga Ádám szoros csatát vívott az aranyéremért a német Jacob Schopffal, ezt végül a hazaiak versenyzője nyerte, Vargának az ezüst jutott. – Évek óta minden korosztályban szoros csatákat vívunk. Az utolsó métereken többször változott, hogy melyikünk volt az élen. Örülök a második helynek is, ez a verseny is mutatja, hogy ott vagyok az élmezőnyben, jó, amit csinálok. Továbbra is az ezer egyest tartom a prioritásomnak, még ha a felnőttmezőnyben abban nem is tudok indulni, de legalább a szegedi U23-as vb-n meg tudom csinálni a saját kis ezres pályámat – mondta az ezüstéremmel a nyakában Varga Ádám.