Nem követheti el a Fradi ugyanazt a hibát, mint egy éve

A Bajnokok Ligáját gyorsan ki kell verni a játékosok fejéből. Újratervezésra van szükség, miközben a cél ugyanaz. A fotábla. Csak éppen az Európa-ligában. Hadd ne soroljuk fel a csoportkörben rajtoló klubokat. Csupa nagy múltú, európai nagyágyú. Közéjük tartozni is dicsőség.

A Ferencvárosnak először is sallangmentesen hoznia kell a valószínűleg az ír Shamrock Rovers – esetleg az északmacedón Shkupi – elleni párharcot, majd úgy beleállni a csoportkörbe, hogy az nem is nyűg, nem is népünnepély, hanem feladat. S amivel egyúttal meg lehet alapozni az újabb próbát az álmok világában, a Bajnokok Ligájában.

Borítókép: Fel kell állni. Hiszen nem is került padlóra a Fradi (Fotó: Mirkó István)