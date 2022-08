Szoboszlai Dominiknek ezért a gyorshajtásért nem büntetés jár

Nem kezdte a legjobban a bajnokságot az RB Leipzig, amely csupán 1-1-es döntetlent ért el a Stuttgart otthonában a német élvonal első fordulójában. Domenico Tedesco vezetőedző Gulácsi Pétert és Willi Orbánt végig a pályán tartotta, de Szoboszlai Dominiket csak az 59. percben cserélte be, amikor életet kellett volna lehelni a lipcsei támadójátékba.

Ez sikerült is, hiszen a hajrában a Leipzig több helyzetet kialakított, pechjére azonban egyet sem tudott gólra váltani, Szoboszlai viszont szó szerint is lendületet hozott a csapatba. Nyilvánosságra hozták, hogy kik vágták ki a leggyorsabb sprinteket a Bundesliga első fordulójában, és a magyar válogatott kiválósága is rákerült a toplistára a hatodik helyen.

A Bundesliga leggyorsabb játékosai az első fordulóban:

1. Alphonso Davies, Bayern – 36 km/h

2. Sheraldo Becker, Union Berlin – 34,5 km/h

2. Moussa Diaby, Leverkusen – 34,5 km/h

2. Ramy Bensebaini, Gladbach – 34,5 km/h

5. Jeremie Frimpong, Leverkusen – 34,4 km/h

6. Szoboszlai Dominik, RB Leipzig – 34,3 km/h

7. Lukas Nmecha, Wolfsburg – 34 km/h

7. Donyell Malen, Dortmund – 34 km/h

9. Filip Kostic, Frankfurt – 33,9 km/h

9. Lukas Klostermann, RB Leipzig – 33,9 km/h

Aligha meglepő, hogy a listát a Bayern München szélvészgyors kanadai szélsője, Alphonso Davies vezeti, akit a világ egyik leggyorsabb labdarúgójának tartanak. Az viszont meglepetés, hogy egy magyar labdarúgó helyet kap egy ilyen listán, mert nemzetközi viszonylatban általában nem a sebesség a legnagyobb erényük.

Egy biztos: Szoboszlainak ezért a gyorshajtásért nem büntetés, hanem dicséret jár.

Borítókép: Szoboszlai Dominik itt éppen a bayernes Lucas Hernandezzel fut versenyt a Német Szuperkupában (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)