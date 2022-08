Novak Djokovics egy magyar kosárlabdázóval edzett együtt

A bajnoki címvédő Falco kosárlabdacsapatának friss igazolása, Krivacsevics Márkó Szerbiában, Zentán készül egyénre szabott program alapján az új évadra, és nem kisebb klasszissal tréningezhetett együtt, mint a 21-szeres Grand Slam-győztes teniszcsillag, Novak Djokoviccsal, aki a legnagyobb barátsággal állt össze a magyar kosarassal egy képre – mindezt a Nemzeti Sport Facebook-oldala közölte.

A 25 éves, 206 centi magas Krivacsevics Márkó a Vasasnál nevelkedett, majd négy évet töltött Amerikában, ahol három különböző egyetem csapatában – Miami Dade College, Duquesne Dukes, Indiana University of Pennsylvania – is megfordult. Hazatérte után a Falco játékosa lett, majd Pécsre igazolt. Az előző szezonban a bajnokságban ezüstérmes Körmendet erősítette, 32 mérkőzésen lépett pályára, 8,2 percet, 3,1 pontot, 2,3 lepattanót átlagolt. Július végén igazolt újra a Falcóhoz. Édesapja, Dragoljub Krivacevic nemcsak vendégjátékosként fordult meg Körmenden, később a csapat vezetőedzőjeként is dolgozott.

Borítókép: Novak Djokovics (Fotó: AFP/Thomas Samson)